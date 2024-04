La direzione sportiva dell'Inter starebbe seguendo da vicino un nuovo profilo per la fascia destra: il nome caldo sarebbe quello di Giovanni Di Lorenzo, laterale e capitano del Napoli campione d'Italia in carica, che al termine della stagione potrebbe lasciare la città partenopea con l'obiettivo di giocare la prossima Champions League. Il giocatore piacerebbe ai nerazzurri come possibile sostituto in caso di addio di Denzel Dumfries qualora non si riesca a trovare un'intesa sul rinnovo del contratto dell'esterno olandese.

Inter su Di Lorenzo per la fascia destra

La fascia destra dell'Inter sarà molto probabilmente uno dei reparti che più verrà rimaneggiato dalla dirigenza nerazzurra. Cuadrado andrà in scadenza il 30 giugno e difficilmente il suo contratto verrà prolungato a causa dell'età avanzata e dei numerosi infortuni che lo hanno costretto a restare fermo ai box per gran parte della stagione. Futuro in bilico anche per Dumfries: il giocatore olandese non ha ancora trovato un accordo con la società per il rinnovo e rischia di essere messo sul mercato già nelle prossime settimane. Per cautelarsi, nella scorsa sessione invernale di Calciomercato l'ad Beppe Marotta ha comunque prelevato Tajon Buchanan dal Bruges per circa 9 milioni di euro più uno di bonus, ma potrebbe non bastare.

L'Inter infatti nelle score ore avrebbe messo nel mirino anche Giovanni Di Lorenzo del Napoli.

Il capitano del club campione d'Italia starebbe pensando seriamente di lasciare i partenopei al termine della stagione. Le prospettive future del club di De Laurentiis non lo rasserenano, vuole un progetto vincente e non è più così sicuro di voler continuare la sua carriera in azzurro.

Di Lorenzo si troverebbe alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi, il classe 1993 grazie alla sua duttilità è infatti capace di posizionarsi sia come quinto a tutta fascia che come braccetto difensivo nella difesa a tre. Il 3-5-2 è un modulo che Di Lorenzo conosce davvero molto bene, con questo schema l'esterno italiano nella stagione 18/19, mentre era in forza all'Empoli (allenato prima da Iachini e poi da Andreazzoli), è salito alla ribalta come uno dei migliori difensori del campionato attirando l'attenzione di numerose big, tra cui il Napoli che lo acquistò al termine della stagione per circa 10 milioni di euro.

La possibile trattativa

Giovanni Di Lorenzo è nel mirino dell'Inter. Secondo alcuni rumor Beppe Marotta avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage dell'esterno italiano. Di Lorenzo percepisce attualmente un ingaggio da 3 milioni netti a stagione, cifra che l'Inter sarebbe disposta a far lievitare fino a 4 milioni netti con un contratto quadriennale fino al 2028. Uno dei possibili ostacoli della trattativa Di Lorenzo-Inter potrebbe essere rappresentato da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, già stizzito con Marotta per avergli soffiato Zielinski, potrebbe decidere di non vendere Di Lorenzo per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Importo che l'Inter potrebbe versare nelle casse azzurre soltanto nel caso in cui Dumfries dovesse essere venduto a una cifra vicina ai 30 milioni.

I nerazzurri per abbassare le pretese economiche dei napoletani potrebbero inserire nell'affare il cartellino di Joaquín Correa. L'argentino, che a fine stagione tornerà in nerazzurro dopo il prestito al Marsiglia, due anni fa era stato nel mirino di Giuntoli per rinforzare l'attacco partenopeo, trattativa che non prese il via a causa delle pretese eccessive dell'Inter.