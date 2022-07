La Juventus ripartirà dalla stagione 2022-2023 da Bremer e da Leonardo Bonucci. Dovrebbero essere loro due i titolari della difesa bianconera dopo gli addii di Giorgio Chiellini (trasferitosi ai Los Angeles Fc) e di Matthijs de Ligt, che ha deciso di accettare l'offerta del Bayern Monaco. Hanno sorpreso molto le dichiarazioni dell'olandese durante la sua presentazione nella società bavarese. Il difensore ha dichiarato che il Bayern Monaco ha uno stile di gioco simile all'Ajax e che alla Juventus ha avuto problematiche dal punto di vista tattico.

Il giocatore ha aggiunto che oltre a saper difendere è in grado anche di impostare, cosa che alla Juventus non faceva molto. Parole che hanno suscitato molto clamore mediatico, sull'argomento è ritornato anche Leonardo Bonucci. In una recente intervista il difensore bianconero ha lanciato una frecciatina a de Ligt sottolineando come alcune dichiarazioni non sono state molto carine anche perché grazie alla Juventus che è cresciuto come difensore nelle ultime tre stagioni. In merito invece alla decisione di accettare l'offerta del Bayern Monaco da parte di de Ligt, ha sottolineato come sia una grande società ma non è detto che sia destinato a vincere.

Il giocatore Bonucci ha parlato di de Ligt e delle sue recenti dichiarazioni sulla Juventus

'La partenza di de Ligt non mi ha sorpreso, le dichiarazioni facevano capire che voleva andare via. Ma ci vuole rispetto, certe frasi sono state poco carine. La Juventus ha investito su di lui lo ha aiutato a crescere per tre anni'. Queste le dichiarazioni di Leonardo Bonucci in riferimento alle parole di de Ligt durante la presentazione alla stampa dell'acquisto del difensore da parte del Bayern Monaco.

Secondo il classe 1987 bisogna sempre ringraziare una società che ti ha dato fiducia ed in cui è cresciuto come giocatore. Ha poi parlato delle ambizioni della Juventus, sottolineando come ci sia volontà di ritornare a lottare per vincere. A tal riguardo, sulle parole di Allegri prima del match Chivas-Juventus ha aggiunto: 'Allegri?

Sono d’accordo con lui, dobbiamo puntare allo scudetto. Tra noi c’è un rapporto schietto e diretto, ci siamo confrontati e ho rivisto l’Allegri che vuole tornare a vincere'. Bonucci ha sottolineato come sia importante che la Juventus ritorni ad essere una grande società non solo in Italia ma anche in Europa.

Leonardo Bonucci ha parlato anche degli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba

Di certo con gli acquisti di Angel di Maria e Paul Pogba la Juventus è cresciuta in esperienza e qualità. Sull'argentino ha dichiarato che è un giocatore sopravvalutato. Per quanto riguarda invece il francese, secondo Bonucci è rientrato molto bene e c'è qualità ed esperienza per fare bene.