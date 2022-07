La Juventus, in questi giorni, è al lavoro non solo per definire i rinforzi per il Calciomercato estivo ma anche per alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non utili al progetto sportivo bianconero. Da Alex Sandro a Arthur Melo, fino ad arrivare a Nicolò Rovella e a Aaron Ramsey, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino. In questo momento, il principale indiziato a lasciare per primo la Juventus è il centrocampista gallese. Le parti starebbero lavorando alla rescissione consensuale della sua intesa contrattuale. Ramsey ha un contratto a circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

Avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro come indennizzo, mentre la Juventus offrirebbe di meno. A giorni potrebbe arrivare l'intesa economica, con il giocatore che potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Si era parlato di un interesse del Monza, ma l'ingaggio importante del gallese agevolerebbe un suo trasferimento nei campionati inglesi. Parliamo al plurale perché, oltre al Nottingham Forrest e all'Everton, che giocano nel massimo campionato inglese, ci sarebbe anche il Cardiff interessato al giocatore. La società gallese gioca infatti nella Serie B inglese e sarebbe pronta ad offrire un contratto al centrocampista.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi in Inghilterra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Aaron Ramsey una volta che avrà rescisso il contratto con la Juventus, potrebbe ritornare in Inghilterra.

Ci sarebbero diverse società interessate al giocatore, sia del massimo campionato (Nottingham Forrest e Everton) che della Serie B inglese, come il Cardiff. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto di almeno una stagione, anche perché ha bisogno di giocare in previsione del mondiale in Qatar in cui sarà impegnato con la nazionale del Galles.

Di certo, l'esperienza professionale di Ramsey alla Juventus è stata negativa, non incidendo mai come ci aspettava, anche a causa dei frequenti infortuni muscolari. Nella seconda parte della seconda stagione ha giocato in prestito ai Glasgow Rangers, ma anche in Scozia non è riuscito ad incidere come ci si aspettava.

Il mercato della Juventus

La Juventus, dopo Ramsey, potrebbe effettuare altre cessioni importanti. Abbiamo parlato di Arthur Melo, e si valutano offerte anche per Adrien Rabiot. Il francese potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain in uno scambio di mercato che agevolerebbe il trasferimento di Leandro Paredes a Torino, con una somma di circa 10 milioni di euro che la società bianconera dovrebbe aggiungere, considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.