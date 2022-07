Ci sarebbe un forte interessamento per Denzel Dumfries (26 anni) da parte di Chelsea e Manchester United. Per l’olandese Marotta chiede 50 milioni di euro, ma la cessione potrebbe avvenire per una cifra inferiore, introno ai 40 milioni. Sfumato Bremer e nell’impossibilità d’investire cifre importanti per un altro centrale, la permanenza e il rinnovo di Skriniar sembrano sempre più probabili. Il sacrificabile sul mercato potrebbe quindi essere l’esterno destro olandese, che era arrivato a Milano la scorsa estate per sostituire Hakimi.

Skriniar potrebbe restare all’Inter. Il 'sacrificabile' può essere Dumfries

Il PSG sembra aver mollato la presa su Milan Skriniar, che fino a qualche settimana fa sembrava ormai rassegnato a lasciare Milano e compagni per aggregarsi ai parigini. Il mancato arrivo di Bremer (lungamente corteggiato dall’Inter e poi finito alla Vecchia Signora) e la difficoltà d’investire cifre importanti per un centrale di valore, starebbero spingendo i dirigenti nerazzurri a un cambio di strategia sul fronte cessioni. Negli ultimi giorni, Infatti, Chelsea e Manchester United sarebbero tornati alla carica per il nazionale olandese Denzel Dumfries, arrivato all’Inter la scorsa estate per 15 milioni.

Dopo le iniziali difficoltà tattiche e d’ambientamento, Dumfries si è preso la fascia destra a suon di buone prestazioni, facendo valere le proprie doti atletiche e metabolizzando la fase difensiva, che era il suo punto debole al momento dell’arrivo in Serie A.

Dopo 43 partite, 5 reti e 7 assist, potrebbe chiudersi già dopo un anno la parentesi dell’ex Rotterdam in nerazzurro.

Le cifre del possibile affare: sul piatto ballano 40-50 milioni

Marotta avrebbe da tempo fissato il prezzo per il cartellino dell’Olandese, valutandolo 50 milioni di euro. Più realisticamente, in Viale della Liberazione si accontenterebbero di una cifra non inferiore ai 40, magari provando a strappare qualche bonus.

Il calciatore guadagna 2,5 milioni netti a stagione e le pretendenti inglesi sarebbero disposte a raddoppiarglielo pur di averlo in rosa. Dumfries sarebbe infatti un giocatore particolarmente adatto per il campionato inglese, dove fisicità e facilità nella corsa sono tra le prime caratteristiche per emergere, soprattutto quando si parla di giocatori di fascia, a cui è richiesto un enorme dispendio d’energie.

Ten Hag dello United conosce molto bene il ragazzo per via dei trascorsi in Eredivise, ma prima di affondare il colpo per Dumfries dovrebbe comunque cedere Wan-Bissaka (24 anni), anch’egli di mestiere esterno difensivo, ma con un rendimento non all’altezza nella passata stagione. Quando chiamato in causa, l’inglese non è stato mai incisivo in fase offensiva e ha concluso il campionato con zero assist.

Il Chelsea di Tuchel sarebbe dato in vantaggio per l’acquisizione dell’interista. Quando Piero Ausilio volò a Lanodra per discutere il prestito di Lukaku, si sarebbero infatti poste le basi per la trattativa inerente al nazionale orange. Il primo obiettivo dei Blues era Nordi Mukiele (24 anni) del Lipsia, ma il ragazzo sarebbe ormai prossimo a firmare col PSG.

Al suo posto, si starebbe puntando tutto su Dumfries, che nell’ultimo anno ha potenziato molto la propria fase difensiva e potrebbe adattarsi al meglio nello scacchiere tattico del tecnico tedesco.

L’Inter rischia di perdere forza sulle fasce

Qualora il ragazzo dovesse partire, sulla fascia destra rimarrebbero Darmian e Bellanova (D’Ambrosio non ha più le energie per fare l’esterno), mentre a sinistra ci sarebbero Gosens e Dimarco, con quest’ultimo che potrebbe essere riportato sulla fascia dopo una stagione passata a fare il “braccetto” difensivo come vice di Bastoni. Dopo aver perso Perisic – andato in scadenza di contratto – quella di Dumfries sarebbe un’altra uscita importante, che spingerebbe Marotta e Ausilio a intervenire sul mercato, dove tra l’altro si sta ancora cercando un sostituto in difesa per il dopo Ranocchia.

Al momento non circolano nomi sull’eventuale sostituto dell’olandese, ma sotto traccia c’erano già stati dei colloqui col Real Madrid per l’ex Fiorentina Odriozola (26 anni), che ha disputato un buon campionato coi gigliati ed ha già appreso i principi tattici del calcio italiano.