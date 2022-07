La Juventus, in questi giorni, deve capire quanto ci vorrà per il recupero dall'infortunio di Paul Pogba. In base ai tempi di rientro del francese i bianconeri potrebbero decidere di cercare un nuovo centrocampista sul mercato. Uno dei nomi proposti ai bianconeri sarebbe quello di Fabian Ruiz, il quale va in scadenza di contratto con il Napoli per il 2023.

La Juventus alla ricerca di un centrocampista

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe cercare un altro centrocampista in rosa. Le caratteristiche che deve avere questo giocatore si capiranno solo dopo la diagnosi che verrà fatta per Paul Pogba.

Il francese si è lesionato il menisco esterno del ginocchio e ora è in attesa di un consulto specialistico. Le strade per Pogba sembrano essere due la meniscectomia selettiva oppure la sutura del menisco. Nel primo caso lo stop per il numero 10 juventino sarebbe di circa un mese e mezzo o due, la seconda opzione, invece, prevederebbe uno stop di cinque mesi. Questo significherebbe rivedere Pogba all'inizio del 2023, dopo il mondiale.

Chiaramente se il francese dovesse rientrare tra un paio di mesi la Juventus potrebbe cercare un giocatore che possa agire anche insieme a lui. Mentre in caso di stop più prolungato, probabilmente, i bianconeri dovrebbero cercare un calciatore con caratteristiche più simili a Pogba.

Per questo motivo .- per il momento - la società si starebbe limitando a sondare vari centrocampisti. Uno dei nomi che potrebbero interessare alla Juventus sarebbe quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo potrebbe essere una buona opportunità di mercato per i bianconeri poiché va in scadenza nel 2023 con il Napoli. Va anche ricordato che i rapporti storici non idilliaci fra i due club non aiutano mai le trattative sull'asse Napoli-Torino.

Piacerebbe anche Paredes

La Juventus, in queste settimane, starebbe valutando la possibilità di prendere Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Ma i bianconeri prima dovranno cedere Arthur. Il brasiliano piace al Valencia. La prima proposta del club spagnolo ai bianconeri è stata di un prestito con parte dell'ingaggio del brasiliano pagato dalla Vecchia Signora.

Per ora non ci sarebbe un accordo, ma è possibile che le parti si riaggiornino. Inoltre, nelle ultime ore, il Monaco avrebbe fatto un sondaggio con l'entourage di Adrien Rabiot. Ma l'ingaggio elevato del francese potrebbe essere un ostacolo.