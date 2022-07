La Juventus è a lavoro in queste settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa dell'inizio della preparazione estiva prevista l'11 luglio, la società bianconera è al lavoro per definire i primi ingaggi. Sono attesi a giorni Paul Pogba e Angel Di Maria, a questi potrebbe aggiungersi anche Niccolò Zaniolo, che potrebbe arrivare a Torino in prestito con riscatto in diverse stagioni. C'è lavoro per la società bianconera anche per le cessioni, a tal riguardo Matthijs de Ligt sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale.

Per il difensore si parla di un interesse concreto del Chelsea, nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco. La Juventus sarebbe pronta a lasciarlo partire ma lo valuta non meno di 100 milioni di euro. Somma che potrebbe servire non solo ad acquistare un difensore ma anche un centrocampista. Secondo il giornalista Paolo Paganini la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di due giocatori del Napoli. Parliamo di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Non sarà facile trattare con la società campana, ma di certo il Napoli dovrà lasciarli partire nel calciomercato estivo in caso di mancato prolungamento di contratto considerando che fra un anno andranno in scadenza di contratto.

C'è il rischio di parametro zero per entrambi, la Juventus potrebbe presentare un'offerta importante per entrambi i giocatori.

La Juventus potrebbe acquistare Koulibaly e Fabian Ruiz

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di Matthijs de Ligt la Juventus potrebbe investire su Koulibaly e Fabian Ruiz. Entrambi in scadenza a giugno 2023 sarebbero valutati dai campani un totale di 70 milioni di euro, circa 40 milioni di euro il difensore e 30 milioni di euro lo spagnolo.

Il Napoli preferirebbe cederli all'estero, ma molto dipenderà dall'offerta che la Juventus potrebbe presentare per i giocatori. Koulibaly sarebbe il rinforzo d'esperienza ideale, anche in considerazione della partenza di Giorgio Chiellini, che si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Lo spagnolo invece piace molto a Massimiliano Allegri in quanto garantirebbe qualità nell'impostazione di gioco ma anche gol, come dimostrato nella stagione 2021-2022 con il Napoli.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche un altro acquisto per il centrocampo. Uno dei giocatori che piace alla società bianconera è Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni d euro potrebbe lasciare la società francese. Potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Si parla anche del possibile ritorno di Alvaro Morata, magari in prestito con riscatto a circa 25 milioni di euro con pagamento in diverse stagioni.