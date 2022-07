La Juventus è attesa da un luglio impegnativo per il Calciomercato. Definiti gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria si lavora anche alle cessioni. Oltre a Luca Pellegrini è vicino alla partenza Matthijs de Ligt. Il difensore olandese dopo essere stato vicino al trasferimento al Chelsea potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco, con la società bavarese che è pronta ad avvicinarsi ai 100 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il suo cartellino. La partenza di de Ligt potrebbe agevolare l'arrivo di due difensori centrali, uno di questi potrebbe essere Kalidou Koulibaly.

Il difensore non è l'unico giocatore del Napoli che potrebbe trasferirsi a Torino nel calciomercato estivo. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe acquistare anche un altro centrocampista oltre a Paul Pogba, che possa garantire gol ma anche assist e gol. Ad Allegri piace Fabian Ruiz, che nella stagione 2021-2022 ha dato un contributo importante alla qualificazione in Champions League per il Napoli fornendo assist decisivi ma anche garantendo gol importanti. Il suo contratto scade a giugno 2023 e con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società campana. A confermare la possibile partenza di Fabian Ruiz , anche le agenzie di scommesse, che quotano il trasferimento dello spagnolo all'Atletico Madrid a 4,5.

E' quotato invece a 7,5 l'approdo del centrocampista alla Juventus, e questo conferma come la società bianconera valuti il giocatore come possibile rinforzo per il centrocampo.

Attualmente non ci sarebbe la volontà delle parti di trovare un'intesa economica sull'ingaggio anche perché il Napoli ha deciso di diminuire il monte ingaggi.

Oltre a Fabian Ruiz potrebbe partire anche Kalidou Koulibaly. Il difensore è come lo spagnolo in scadenza di contratto a giugno 2023. La società campana vorrebbe confermarla ma di recente l'agente sportivo del giocatore Ramadani ha incontrato la Juventus per valutare anche il suo possibile trasferimento a Torino. La Juventus sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni di euro per il cartellino o circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026 al giocatore.