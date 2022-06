La Juventus, nel corso di uno dei primi incontri con Rafaela Pimenta per parlare di Paul Pogba, ha avuto modo anche di discutere di Matthijs de Ligt. I bianconeri vorrebbero prolungare il contratto dell'olandese fino al 2026. Ma al momento non ci sarebbero novità al riguardo. Infatti, le parti non avrebbero trovato un accordo definitivo. Anche perché il giocatore vorrebbe continuare a guadagnare sempre 8 milioni e soprattutto vorrebbe un abbassamento della clausola rescissoria da 125 milioni che il prossimo anno si alzerà al 140 milioni. Dunque, adesso la situazione è da monitorare ma se non dovesse arrivare un'intesa sul rinnovo non è da escludere che la Juventus possa decidere di venderlo.

La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di de Ligt

La Juventus, nelle ultime settimane, avrebbe l'intenzione di rinnovare il contratto di Matthijs de Ligt. L'olandese andrà in scadenza di contratto nel 2024. Perciò se non si dovesse trovare un accordo, la Juventus potrebbe decidere di cedere il giocatore per avere maggiore peso a livello economico. Infatti, senza rinnovo, nel 2023 de Ligt avrebbe un solo anno di contratto e le pretese del club bianconero dovrebbero ridimensionarsi. Per questo motivo la situazione va monitorata e non si può escludere nessuno scenario. Nel caso la Juventus dovrebbe poi cercare un sostituto di de Ligt, ma per ora è sicuramente prematuro ipotizzare i nomi di suoi possibili sostituti anche perché al momento il club di Agnelli vorrebbe continuare a puntare sul centrale ex Ajax.

La Juventus aspetta Pogba

Matthijs de Ligt e Paul Pogba presto potrebbero essere compagni di squadra nella Juventus. I due giocatori, però, hanno già una cosa in comune e si tratta del loro procuratore. Infatti, sono seguiti tutti e due da Rafaela Pimenta che ha preso il posto di Mino Raiola che è scomparso prematuramente qualche mese fa.

Adesso, però, de Ligt e Pogba potrebbero giocare insieme con la Juventus visto che il francese sarebbe ad un passo dal ritorno a Torino. Il francese e i bianconeri avrebbero ormai formalizzato tutti gli accordi e l'ufficialità dovrebbe arrivare per i primi di luglio.

Infatti, Pogba deve risolvere alcune questioni fiscali e per questo motivo si dovrà aspettare il prossimo mese.

Il francese, comunque, sarà il tassello fondamentale per rinforzare il centrocampo della Juventus. Tutto il gioco della squadra di Massimiliano Allegri dovrà passare da lui e in più sarà chiamato a dare un buon apporto anche in zona gol. In ogni caso, bisognerà anche aspettare qualche settimana e poi i tifosi juventini potranno finalmente vivere il 'Pogback'. I sostenitori bianconeri sono sempre rimasti molto legati a Pogba e per loro riaccoglierlo sarà davvero una gioia.