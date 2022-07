Dopo l'amichevole con la FC Milanese, finita 10-0 in favore dell'Inter, la squadra nerazzurra sta proseguendo il lavoro di preparazione in vista della nuova stagione con diverse sessioni di allenamento.

Mister Inzaghi ha già a disposizione Lukaku, voglioso di far dimenticare la partenza di un anno fa. Il belga nel campionato che inizierà tra poco più di un mese sarà affiancato da Lautaro Martinez, che nonostante alcune voci di mercato che lo volevano lontano da Appiano Gentile, resterà in maglia nerazzurra. Ed è proprio sull'argentino che Inzaghi sta facendo affidamento in queste calde giornate estive.

Nella giornata del 10 luglio, sul profilo Twitter dell'Inter è stato pubblicato un video di Lautaro Martinez alle prese con una rovesciata durante una sessione di allenamento con i compagni.

Rovesciata di Lautaro in allenamento

''Rovesciata: tutorial di Lautaro Martínez'': è questa la descrizione del video pubblicato dall'account Twitter ufficiale dell'Inter che mostra una rovesciata di Lautaro Martinez durante gli allenamenti pomeridiani della formazione nerazzurra.

L'azione dell'attaccante è stata accolta con alcuni applausi da parte dei compagni di allenamento, molti dei quali sono giovani aggregati alla prima squadra, in attesa che ad Appiano Gentile arrivino tutti qui calciatori che al momento si trovano in vacanza.

Lautaro Martinez è apparso in ottima forma, come dimostrano anche le due reti messe a segno contro l'FC Milanese nella giornata del 9 luglio. L'argentino ha anche regalato alcuni assist ai suoi compagni, in particolar modo al suo partner d'attacco Romelu Lukaku, che ha subito siglato la prima rete della stagione proprio nell'allenamento-amichevole.

Il nuovo modulo provato da Simone Inzaghi

Nella sgambata contro la formazione lombarda che Inzaghi ha avuto modo di provare un nuovo schieramento, il 3-4-1-2 che ha visto Joaquin Correa trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro.

Una prova che ha dato buoni segnali, considerando che lo stesso Correa ha segnato e ha fornito alcuni assist ai suoi compagni.

Correa intanto in queste settimane dovrà convincere Simone Inzaghi, chiamato a scegliere chi tra lui e Dzeko potrà essere più utile nel corso della stagione che si appresta a iniziare. Al momento quello che sembra avere più corteggiatori sul mercato è proprio il calciatore bosniaco, già nel mirino della Juventus. Per Correa sarebbero arrivate invece delle attenzioni dalla Premier League, ma sembrano essere solamente dei sondaggi, anche in virtù del fatto che l'Inter valuta il suo calciatore circa 30 milioni di euro.