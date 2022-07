La dirigenza rossonera è impegnata su molti fronti in chiave mercato, sia per dare a Pioli nuovi giocatori importanti per le competizioni future sia per blindare i giocatori più preziosi, attraverso importanti rinnovi contrattuali.

La trattativa più calda delle ultime ore è sicuramente quella con il Bruges per l’acquisto della giovane stella De Ketelaere, per la quale ci potrebbero essere importanti novità già in questa settimana. Dal lato rinnovi, invece, sembra essere molto vicino quello di Tomori, che si legherà al Diavolo fino al 2027.

Il Milan punta a blindare Tomori

L’intenzione di società e dirigenza è quella di prolungare il più possibile i contratti dei giocatori più importanti della passata stagione e che potranno essere i protagonisti del futuro rossonero. Fra i tanti giocatori che si sono messi in mostra nella stagione passata c’è sicuramente Fikayo Tomori, che ha rappresentato uno dei pilastri in fase difensiva, consentendo al Milan di avere la porta inviolata in molte partite decisive. Il difensore inglese di origini canadesi è cresciuto notevolmente sotto la guida di Pioli e il suo valore di mercato è lievitato fino a raggiungere la cifra attuale di 50 milioni di euro. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha manifestato al suo procuratore la volontà di prolungare il contratto fino al 2027, con un netto adeguamento, che potrebbe convincere il classe ’97 a legarsi ai colori rossoneri per molti anni futuri.

Il difensore inglese è a suo agio nell’ambiente rossonero e i tifosi hanno riconosciuto in lui una bandiera fondamentale, soprattutto per il suo ruolo e la sua dedizione al sacrificio ed è per questi motivi che, con ogni probabilità, Tomori e il Milan si legheranno insieme ancora per molto tempo.

La dirigenza rossonera punta su De Ketelaere

Per infondere entusiasmo nei tifosi, la dirigenza rossonera ha deciso di puntare tutto sull’acquisto del giovanissimo talento belga Charles De Ketelaere. L’attaccante classe 2001 sarebbe una pedina fondamentale per il tecnico Pioli, che potrebbe decidere di schierarlo sia come trequartista sia come ala destra, nel ruolo in cui nella passata stagione il Milan ha riscontrato le maggiori difficoltà.

Il rapporto tra la società rossonera e il Bruges è molto buono e la trattativa sembra ben avviata e vicina alla conclusione per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, che rappresenterebbero un investimento importante del Diavolo per un giocatore così giovane, ma di grandi prospettive. Molti top club europei sono sulle tracce del giovane attaccante belga, ma l’intenzione del giocatore sarebbe quella di approdare in Serie A e vestire la maglia rossonera per la prossima stagione e per quelle future.