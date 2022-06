Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri, proiettati sull'affare che dovrebbe riportare Romelu Lukaku a Milano, dovrebbero valutare le possibili offerta che interesserebbero Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Inoltre, l'interessamento del Chelsea per Sterling potrebbe avvicinare in maniera notevole l'ex attaccante del Manchester United alla corte di Simone Inzaghi. La Juventus, invece, sarebbe sempre sulle tracce di Zaniolo della Roma e potrebbe offrire Arthur come contropartita tecnica.

I bianconeri potrebbero pensare anche a Edin Dzeko dell'Inter come vice Vlahovic per la prossima stagione.

Il Manchester City offre un assist all'Inter

La società presieduta dagli Zhang potrebbe ricevere un assist dal Manchester City per quanto riguarda l'affare Romelu Lukaku. Il Chelsea sarebbe molto interessato a Sterling che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il club allenato da Pep Guardiola. In tal caso, il bomber belga potrebbe accelerare il prestito, forse oneroso, e ricongiungersi alla sua vecchia squadra.

Il Manchester United piomba su Lautaro Martinez e Dumfries

L'Inter dovrebbe poi valutare le offerte che arriverebbero per i big. Il Manchester United, dopo l'arrivo di Ten Hag vorrebbe rivoluzionare al rosa ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Denzel Dumfries e quelle di Lautaro Martinez.

I nerazzurri, se dovessero sacrificare Milan Skriniar, non vorrebbero cedere alcun big per garantire a Simone Inzaghi una rosa competitiva in Italia e in Europa. I Red Devils, però, potrebbero mettere un'offerta da circa 100 milioni di euro che, come successo nello scorso anno con Romelu Lukaku, farebbe vacillare i dirigenti milanesi.

Questi ultimi sarebbe poi sempre sulle tracce di Paulo Dybala, per il quale sarebbe stato trovato l'accordo salariale. Mancherebbe quello sulle commissione da versare all'entourage dell'ex Palermo.

Arthur la carta per Zaniolo della Roma

La Juventus sarebbe molto interessata a Nicolò Zaniolo della Roma, ritenuto un profilo polivalente per il 4-3-3 che vorrebbe collaudare Massimiliano Allegri.

La valutazione dell'ex Inter sarebbe di circa 40 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero decidere di proporre uno scambio alla pari con Arthur. Il brasiliano farebbe al caso dei giallorossi ed avrebbe avuto il consenso di Mourinho, che dovrebbe perdere Jordan Veretout. La Roma, però, vorrebbe incassare una cifra in formato cash senza contropartite tecniche per finanziare il mercato e potenziare la rosa dell'allenatore portoghese.