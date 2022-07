Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic è sbarcato a Torino per parlare con la Juventus del possibile acquisto di Matthijs De Ligt. Nel frattempo, il Milan saluta Castillejo che va al Valencia, inoltre il club rossonero prova a lanciare l'assalto definitivo per De Ketelaere.

Calciomercato Juventus, Salihamidzic è atterrato a Torino, previsto incontro per de Ligt

Nel pomeriggio di questo lunedì è sbarcato all'aeroporto di Caselle il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic. L'ex calciatore, che peraltro ha vestito anche la maglia della Juventus, è atteso proprio nella sede dei bianconeri per discutere del possibile trasferimento a titolo definitivo di Matthijs De Ligt.

Incalzato dai giornalisti, il DS della compagine bavarese ha detto: "Fiducia? Vediamo". Parole ovviamente di circostanza.

La Juventus, che avrebbe ceduto alle volontà del calciatore di trasferirsi, non vorrebbe farlo partire per meno di 90 milioni di euro, somma che il club tedesco vorrebbe alleggerire con l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe consistere nel profilo di Benjamin Pavard.

Qualora l'operazione si dovesse chiudere positivamente, i bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo difensore centrale. In tal senso si parla di Presnel Kimpembe del Psg parigina. Più difficile per la Vecchia Signora, sembrerebbe l'acquisto di Kalidou Koulibaly, sul quale si starebbe interessando pure il Chelsea di Thomas Tuchel.

Calciomercato Milan, Castillejo va al Valencia, in entrata potrebbe arrivare De Ketelaere

Il Milan saluta dopo quattro stagioni e uno scudetto Samu Castillejo. L'esterno offensivo spagnolo tornerà in patria, dove giocherà per i prossimi tre anni con il Valencia di Rino Gattuso. Il trasferimento, con la formula del titolo definitivo, non porterà soldi nelle casse della società rossonera ma ne sgraverà il bilancio, di 3 milioni di euro netti, ovvero 6 lordi.

Manca solo l'annuncio ufficiale.

Al posto dell'iberico Paolo Maldini e Frederic Massara ora, vorrebbero Charles De Ketelaere. Secondo le indiscrezioni, il duo dirigenziale nella giornata di oggi o massimo per domani, dovrebbero fare la prima offerta al Bruges per il fantasista belga, vale a dire 30 milioni di euro. La proposta potrebbe sbloccare definitivamente l'affare, permettendo così a Stefano Pioli di ottenere quel trequartista di qualità da piazzare alle spalle di Origi o Giroud. Per il Milan in ogni caso, resterebbero sempre in piedi le opzioni di Ziyech, giocatore dato in uscita dal Chelsea e di Marco Asensio, che starebbe valutando l'offerta del Newcastle.