Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato a Juventibus e riferendosi alle ambizioni della Juve ha sottolineato come la squadra di Thiago Motta quasi sicuramente non riuscirà a vincere lo scudetto.

Un concetto simile a quello espresso a Fuori di Juve dall'ex calciatore Michele Padovano, secondo il quale i tifosi bianconeri dovranno avere molta pazienza e aspettare la crescita del progetto.

Moggi: 'Impossibile pensare che questa squadra vinca il campionato'

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è stato ospite nelle scorse ore alla trasmissione Twitch Juventibus e, parlando delle ambizioni che potrà nutrire il club bianconero in questa stagione, ha detto: "La Juventus è più vicina al sesto posto che al primo, anzi sottolineo che la 'finale' del campionato per le due vere pretendenti al titolo si è vista domenica, quando hanno giocato a San Siro Inter e Napoli.

Poi per il resto ci sono tutte squadre che stanno facendo bene, come l'Atalanta, che secondo me comunque non vincerà il titolo. I bergamaschi non hanno i presupposti per arrivare primi, ma per fare cassa vendendo giocatori buoni e ricomprandone altri".

Moggi ha continuato: "Sicuramente nel tempo potranno anche venire fuori cose importanti ma in questo momento è impossibile pensare a una Juventus che vincerà il campionato. Credo che la squadra bianconera abbia dei calciatori buoni ma che latiti in leader, di elementi che possano prendere per mano gli altri nei momenti complicati. Penso inoltre che la squadra di Motta soffra particolarmente quegli avversari che si chiudono e gare come quella di Cagliari non si riescono a vincere".

Infine l'ex dirigente ha sottolineato: "La Juventus ha dei calciatori che possono esplodere nel futuro ma devono essere supportati innanzitutto dalla società e poi da quei leader di cui parlavo prima. Una difesa deve avere un comandante, cosi come il centrocampo e l'attacco. Quando la formazione bianconera avrà tutti questi elementi allora si potrà pensare che diventerà competitiva".

Padovano: 'Mi piace il progetto dei bianconeri ma i tifosi dovranno avere grande pazienza'

Anche l'ex calciatore Michele Padovano parlando ai microfoni di Fuori di Juve delle ambizioni della formazione piemontese in questa stagione ha detto: "Il nuovo progetto bianconero a me piace molto. È stato fatto un ottimo lavoro, i tifosi della Juve credo quest'anno debbano armarsi di grande pazienza.

Essendo una squadra molto giovane, avendo cambiato tanto, le prestazioni alterne credo siano obbligatori nel percorso di crescita".

Parlando infine di Motta, Padovano ha poi sottolineato come il tecnico della Juve non guardi l'età dei calciatori che manda in campo, ma solo la loro qualità.