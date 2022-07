Il calciomercato a volte regala delle sorprese. Da mesi si parla di un imminente approdo di Dybala alla corte dell'Inter ma nulla di concreto è avvenuto in tutto questo tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, pare che la società nerazzurra si stia defilando. In questo momento Dybala si trova in una posizione scomoda e potrebbe dover ridurre le pretese sul suo ingaggio. Questa situazione sembra favorire la Roma di Mourinho. È cosa nota che il tecnico portoghese voglia portare a Roma l'argentino per dare qualità alla rosa della sua squadra.

Sullo sfondo, in attesa di ulteriori sviluppi ,anche Milan e il Napoli sarebbero interessate all'ingaggio della Joya senza però svenarsi.

L'arrivo di Lukaku all'Inter ha messo in attesa Dybala

Lo sbarco sotto la Madonnina del campione belga, l'incedibilità di Lautaro Martinez e le difficoltà nel trovare acquirenti per Sanchez e Correa sembra abbiano di fatto bloccato l'arrivo dell'ex Juve. Pare che El Niño Maravilla abbia rifiutato tutte le possibilità di trasferimento. Il suo obbiettivo è chiaro: vuole giocare in uno dei top campionati europei. Cosa abbastanza difficile visto l'alto ingaggio che percepisce.

Discorso diverso per Correa. Per lui sono arrivati solo timidi sondaggi da parte di alcuni club di Premier, su tutti il Leicester.

La società nerazzurra valuta il giocatore 30 milioni di euro circa e resta in attesa di offerte concrete anche se l'argentino ha più volte ribadito di voler provare a guadagnarsi un posto all'Inter.

La Roma non si arrende nella corsa a Dybala

La squadra della capitale vorrebbe portare l'ex numero 10 bianconero alla corte di Mourinho.

L'arrivo a Roma della Joya però sarebbe ostacolato dall'elevato ingaggio del campione argentino ma la proprietà potrebbe fare uno sforzo economico e accontentare in parte le richieste del giocatore. Il tempo in questo caso potrebbe essere d'aiuto. A un mese dall'inizio del campionato, Dybala potrebbe accettare anche una significativa riduzione dell'ingaggio pur di cominciare la preparazione con la nuova squadra.

Milan e Napoli attendo l'evolversi della situazione

La dirigenza rossonera da qualche giorno tiene monitorata la situazione che ruota attorno a Dybala. La non convincente stagione di Brahim Diaz ha portato il Milan a fare dei ragionamenti. L'ex Real Madrid resterà a Milano anche per la prossima stagione ma qualcosa potrebbe mancare nella trequarti milanista. Dybala è in grado sia di saltare l'uomo sia di arrivare facilmente in zona gol e sarebbe molto utile come uomo assist. A conti fatti un giocatore che farebbe comodo al Milan.

Più defilato il Napoli. De Laurentis e figlio non hanno mai nascosto la simpatia per il giocatore. Dybala potrebbe affiancare Osimhen nell'attacco del Napoli. Anche la squadra partenopea deve però fare i conti con l'ingaggio elevato richiesto dall'argentino. il DS Giuntoli ha dichiarato che il giocatore è fuori dalla portata del Napoli e le possibilità di vederlo in azzurro sono poche.