Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con acquisti funzionali. È questo l'obiettivo dell'Inter che lavora sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e rendere l'organico sempre più competitivo.

Inter, idea Pedraza come vice Gosens

Uno dei tasselli che la dirigenza nerazzurra vorrebbe migliorare è legato al possibile vice Gosens. Sono tanti i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta e tra questi ci sarebbe anche quello di Alfonso Pedraza, terzino spagnolo in forza al Villareal che nell'ultima amichevole ha siglato una doppietta proprio contro la formazione di Inzaghi.

L'Inter sta monitorando con grande interesse la situazione, ma deve scontrarsi con le richieste molto alte del Sottomarino giallo che come è risaputo è una bottega cara. Infatti, il club spagnolo chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro per intavolare una trattativa.

I nerazzurri valutano anche altri profili più abbordabili dal punto di vista economico come Timothy Castagne del Leicester, che in passato ha vestito la maglia dell'Atalanta. Le Foxies chiedono una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire l'esterno belga.

Viste le cifre importanti per questi terzini, la società interista potrebbe decidere anche di alzare Federico Dimarco nel ruolo di esterno nel 3-5-2 di Inzaghi.

L'ex Verona si è distinto nel pre-campionato come uno dei più in palla e per questo, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante a cominciare dalla sfida del Via Del Mare contro il Lecce.

Inter, possibile offerta del Real per Barella

Non solo acquisti. Altro compito dell'Inter è quello di blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Inzaghi.

Tra questi, c'è sicuramente Nicolò Barella uno dei perni della mediana nerazzurra. Il centrocampista italiano sarebbe però nel mirino di diversi top club europei che potrebbero presentare delle offerte importanti ai nerazzurri. Oltre al Liverpool di Jurgen Klopp che da diverse stagioni monitora l'ex capitano del Cagliari, ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che con le possibili cessioni di Kroos e Casemiro potrebbe decidere di continuare la rivoluzione a centrocampo.

Stando alle ultime notizie, i Blancos potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 90 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista italiano, ritenuto incedibile dalla dirigenza interista. La possibile cessione di un big dovrebbe non riguardare Barella, ma altri calciatori come Denzel Dumfries che resta nel mirino del Chelsea e Milan Skriniar, per il quale si aspetta un possibile rilancio del Paris Saint Germain.