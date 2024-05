La prossima sessione estiva di Calciomercato vedrà sicuramente l'Inter tra i club protagonisti sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelli in uscita. Il club, infatti, vuole alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma per farlo servirà inevitabilmente qualche sacrificio. Tutto dipenderà anche eventualmente dalle offerte che arriveranno dai big e una di queste potrebbe provenire dalla Spagna. L'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Davide Frattesi, anche se tutto dipenderà dall'offerta che eventualmente arriverà in sede.

Il Napoli ha già cominciato a lavorare con largo anticipo in vista della prossima stagione dopo la deludente annata. Gli azzurri devono alzare il livello e sono pronti ad una grande rivoluzione all'interno della propria rosa. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Matias Soulé, che tornerà alla Juventus dopo il prestito al Frosinone.

Atletico Madrid su Frattesi

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe essere al centro delle cronache di mercato è Davide Frattesi. Pur non avendo giocato tantissimo, il centrocampista nerazzurro ha fatto molto bene risultando molto incisivo soprattutto dal punto di vista finalizzativo. In tutto l'ex Sassuolo ha collezionato otto gol e sei assist in quaranta partite tra campionato e coppe europee ma partendo spesso dalla panchina, così come dimostra il fatto che abbia una media di un gol ogni 180'.

La società nerazzurra, comunque, non vorrebbe privarsi del classe 1999, avendolo acquistato per poco più di 30 milioni di euro dal Sassuolo solo un anno fa. Questo a meno che sul piatto non venga messa una proposta da almeno 50 milioni di euro, cifra che difficilmente può essere rifiutata per un giocatore che ha qualità, è forte e ha inciso quando è stato chiamato in causa, ma che è comunque un'alternativa ai titolarissimi.

Chi può sostituirlo: Khephren Thuram il possibile prescelto

Ovviamente con la partenza di Frattesi servirebbe poi un possibile sostituto. Si parte sempre dal presupposto che l'Inter non voglia cedere il giocatore, ma come già accennato, un'offerta significativa che comporti una plusvalenza potrebbe far vacillare la decisione.

E chi può prendere il suo posto? Uno dei nomi potrebbe essere quello di Khephren Thuram, spinto anche dalla presenza del fratello già in nerazzurro e accostato al club meneghino nei mesi scorsi. Il centrocampista francese è in scadenza a giugno 2025 e proprio per questo il Nizza è pronto a lasciarlo partire per non perderlo a parametro zero l'anno dopo. La valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Napoli su Soulé

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Matias Soulé in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'argentino tornerà alla Juventus dopo il prestito al Frosinone ma i bianconeri sono pronti a sacrificarlo visto che a Torino rischia di non trovare spazio.

Si parte da una valutazione di 30-35 milioni di euro, cifra che non spaventa gli azzurri, che faranno cassa con la cessione di Victor Osimhen, che piace molto al Chelsea e al Paris Saint Germain [VIDEO].

Il club di Aurelio De Laurentiis, comunque, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Zambo Anguissa, vista l'esigenza della Juve di rinforzarsi a centrocampo, oltre ad un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni di euro.