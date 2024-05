L'Inter ha in mente di cedere i giocatori poco centrali per il progetto tecnico e Martin Satriano potrebbe garantire circa 6 milioni di euro alle casse nerazzurre. Sulle sue tracce ci sarebbe Stoccarda e Valencia. Anche la Juventus penserebbe a una cessione per finanziare il mercato in entrata. Gleison Bremer è richiesto in Premier League e potrebbe garantire una netta plusvalenza alla società. Ben Yedder e Riccardo Calafiori, invece, sono i profili che Cristiano Giuntoli monitora per potenziare la rosa del futuro.

Satriano può dire addio

Martin Satriano potrebbe essere il primo sacrificio dell'Inter, che studia le operazioni in uscita per finanziare il mercato in entrata.

L'uruguaiano, quest'anno in forza al Brest, è finito nei radar di Stoccarda e Valencia. La sua valutazione sarebbe di circa 8 milioni di euro, ma i dirigenti meneghini accetterebbero anche se dovesse arrivare una proposta da 6 milioni di euro.

Un centrale e un'occasione a zero per Giuntoli

Gleison Bremer è seguito in particolar modo dal Manchester United. La clausola presente nel suo contratto è di 61 milioni di euro. I Red Devils studiano l'operazione da diverso tempo e, in caso di addio, la Juventus virerebbe su Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione da circa 25 milioni di euro.

I dirigenti torinesi sono anche alla ricerca di un attaccante e, nelle ultime ore, avrebbero preso appunti su Wissam Ben Yedder del Monaco.

Il giocatore non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un'occasione per la Juventus che non dovrebbe più puntare su Moise Kean. L'attaccante del Monaco ha collezionato 30 presenze stagionali e non disdegnerebbe una nuova avventura in un club ambizioso che dovrebbe giocare la prossima edizione della Champions League.

Sostenibilità e duttilità

Riccardo Calafiori è un profilo dinamico e le sue abilità in fase di impostazione e la presenza in zona gol hanno convinto la Juventus a imbastire una trattativa nella prossima sessione estiva. Il difensore scuola Roma può essere schierato come centrale accanto a Bremer ma anche da terzino sinistro se si dovesse giocare a quattro.

Si tratta di un giocatore polivalente che prenderebbe il posto di Alex Sandro, iIl quale ha svolto il ruolo di terzino e di terzo centrale nel 3-5-2. Nella rosa attuale della Juve Calafiori potrà giocare in coppia con Bremer o Gatti ma anche con entrambi sulla linea a tre.

In attacco Ben Yedder viene preso in considerazione perchè si tratta di un'operazione sostenibile e funzionale al progetto. L'ex Siviglia possiede caratteristiche che gli consentono di giocare sia come prima punta che alle spalle del centravanti. Nella Juventus avrebbe modo di agire in un 4-4-2 alle spalle della punta (Vlahovic) o da riferimento centrale nel 4-3-3.