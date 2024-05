L'Inter si sta guardando intorno per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra cercherà di allungarla e un innesto potrebbe arrivare anche in difesa, visto che Francesco Acerbi e Stefan De Vrij non sono più giovanissimi. Tra i nomi che il club avrebbe sondato negli ultimi giorni ci sarebbe anche quello che porta a Jules Koundé, che sta riflettendo sul proprio futuro. La sua priorità è quella di restare al Barcellona, ma non è da escludere un addio se dovesse continuare a giocare in un ruolo non suo.

Un altro giocatore che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di mercato è Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina piace in particolar modo ai club della Capitale, la Roma e la Lazio. I giallorossi non riscatteranno Renato Sanches, mentre i biancocelesti dovrebbero cedere Luis Alberto, che spinge per dire addio alla fine di questa stagione.

Inter su Koundé

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per la difesa come dimostrano le voci di un interesse per Alessandro Buongiorno. Per il capitano del Torino si parla di una richiesta di 40 milioni di euro e per questo motivo si stanno valutando delle alternative. Come riportato dal Mundo Deportivo, una di queste risponderebbe al nome di Jules Koundé, attualmente in forza al Barcellona.

I blaugrana lo hanno acquistato dal Siviglia due anni fa per 50 milioni di euro ma in quest'ultima stagione soprattutto ha spesso giocato non nel suo ruolo di centrale, ma adattato a destra. E proprio questo potrebbe anche portarlo a prendere in considerazione un eventuale addio.

La società nerazzurra osserva interessata, anche perché alcuni intermediari avrebbero proposto il suo nome.

Affare non semplice ma il Barcellona comunque c'è da dire che difficilmente scenderà sotto il muro dei 40 milioni di euro come richiesta iniziale.

Roma e Lazio su Castrovilli

La Roma e la Lazio avrebbero messo gli occhi su Gaetano Castrovilli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Entrambe le società, infatti, cambieranno sicuramente qualcosa in mezzo al campo e cercano un innesto che possa portare quantità e qualità.

Il classe 1997 è tornato da poco in campo dopo un periodo difficile e ha segnato il suo primo gol in campionato nel weekend contro il Verona.

Essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, entrambe le società fiutano il colpo a parametro zero. Oggi il giocatore guadagna 1,7 milioni a stagione e punta a guadagnare con il prossimo contratto tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti a stagione. Da vedere se e quale club della Capitale sarà pronto ad assecondare le sue richieste.

Il possibile sostituto di Castrovilli per i viola

La Fiorentina dovrà cercare un sostituto di Gaetano Castrovilli alla fine di questa stagione, a meno che alla fine non si provi a rinnovargli il contratto. I viola si stanno guardando intorno e tra i profili che potrebbe piacere c'è proprio quel Luis Alberto che lascerà la Lazio a fine stagione, o almeno questa è la sua volontà.

Una trattativa tutt'altro che semplice visto che i biancocelesti lo valutano tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma il club di Rocco Commisso segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. Se non sarà Luis Alberto, il profilo scelto sarà comunque con quelle caratteristiche, ossia in grado di alzare il tasso tecnico del reparto portando diversi gol e assist in dote.