Cercasi vice Vlahovic. È questo uno degli snodi fondamentali del mercato della Juventus, a caccia di un attaccante che possa alternarsi con l'attaccante serbo ed essere una pedina importante per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Juve, ritorno di fiamma per Milik

Viste le difficoltà nell'arrivare ad Alvaro Morata che resta il preferito di Allegri, i bianconeri stanno sondando diversi profili. Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini e tra questi ci sarebbe anche quello di Arek Milik che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri.

Dopo un'esperienza complicata in quel di Napoli, complici numerosi infortuni, il polacco si è ritagliato uno spazio importante nel Marsiglia e dopo buone annate vorrebbe ritornare in un top club per giocare ad alti livelli e guadagnarsi un posto al Mondiale.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione: per abbassare le pretese economiche dell'OM che chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro, potrebbe decidere di inserire il cartellino di Luca Pellegrini come contropartita tecnica. L'esterno italiano è infatti in uscita dal club bianconero e piacerebbe a vari club come il West Ham ma anche la Lazio.

Oltre Milik, i bianconeri continuano a monitorare la pista che porta a Menphis Depay che potrebbe dire addio al Barcellona, rescindendo il proprio contratto con il club blaugrana.

Sullo sfondo altri profili interessanti come Giacomo Raspadori del Sassuolo nel mirino anche del Napoli e Timo Werner, in uscita dal Chelsea.

Juve, Kostic sempre più vicino

Filip Kostic potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri sarebbero in forte pressing sull'esterno serbo, che nella passata stagione ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista dell'Europa League da parte dell'Eintracht di Francoforte.

Dopo l'interesse di West Ham e Inter, i bianconeri avrebbero accelerato nei confronti del tornante serbo che si avvicina sempre più a vestire la maglia della Vecchia Signora. Stando alle ultime notizie di mercato, l'accordo tra la Juve e il club tedesco sarebbe vicino sulla base di 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza del calciatore nel 2023.

Kostic potrebbe arrivare in tempo per la prima sfida di campionato contro il Sassuolo. Allegri vorrebbe completare l'acquisto del serbo, viste le indisponibilità di tanti calciatori come Chiesa, Mckennie e Pogba. Inoltre, anche Juan Cuadrado ha riscontrato alcuni problemi fisici e per questo l'arrivo di Kostic per l'inizio del campionato diventerebbe fondamentale.