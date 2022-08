L'Inter sta ancora lavorando sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il fronte delle cessioni. I nerazzurri vogliono fare cassa, vista l'esigenza di realizzare il famoso attivo da 60 milioni di euro entro giugno 2023. Gran parte di questa cifra, il club meneghino vorrebbe realizzarlo in questa sessione, ma non sarà semplice senza la cessione di un big. Uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è Roberto Gagliardini, non tra le primissime scelte di Simone Inzaghi per il centrocampo. Su di lui, nelle ultime ore, avrebbe messo gli occhi la Roma, che sta costruendo una rosa molto competitiva, anche nelle alternative.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato in questi giorni, nonostante un po' di ritardo che ha creato anche delle tensioni tra la società e il tecnico Ivan Juric. In mezzo al campo, arriverà sicuramente un innesto e l'ultimo nome finito nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe quello di Jerdy Schouten, attualmente in forza al Bologna e sondato anche dalla Roma.

Roma su Gagliardini

Nonostante l'arrivo di Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic, la Roma è ancora alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo per attuare una vera e propria rivoluzione. I giallorossi continuano a seguire altre piste e tra queste ci sarebbe quella che porta a Roberto Gagliardini, che non è tra le scelte principali di Simone Inzaghi, soprattutto dopo gli arrivi in quel reparto di Mkhitaryan e Asllani.

L'italiano, dunque, rischia di trovare ancora meno spazio di quanto successo l'anno scorso e si starebbe guardando intorno.

I capitolini hanno fatto un sondaggio e sarebbero pronti a formulare la loro prima offerta all'Inter nei prossimi giorni. Nerazzurri che hanno aperto le porte ad una sua cessione essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il club dei Friedkin vorrebbero intavolare uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Amadou Diawara. La società nerazzurra, dal proprio canto, sarebbe pronta a rispedire al mittente l'offerta chiedendo una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, vista l'esigenza di fare cassa.

Torino su Schouten

Il Torino è alla ricerca di rinforzi da regalare a Ivan Juric.

La società è in leggero ritardo sulla tabella di marcia, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti. Una delle priorità è un innesto in mezzo al campo e proprio per questo motivo sono stati avviati i contatti con il Bologna per Jerdy Schouten, cercato anche dalla Roma. Il club di Urbano Cairo, però, avrebbe accelerato notevolmente visto che ha formulato già una proposta ai rossoblu. Sul piatto sono stati messi 8 milioni di euro, da vedere se la cifra sarà ritenuta sufficiente o se servirà un rilancio.