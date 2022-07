La Juventus sta cercando un nuovo attaccante che possa ricoprire più posizioni e da quanto filtra dalla Spagna, i nomi in lizza per questo scopo sarebbero quattro: Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, Timo Werner del Chelsea, Memphis Depay del Barcellona e Roberto Firmino del Liverpool.

Calciomercato Juventus, sondaggio per l'attaccante, Morata resterebbe il preferito, Werner costa tanto

La Juventus sta cercando un attaccante che possa prendere il posto di Dusan Vlahovic per farlo rifiatare o che possa giocare con il serbo, agendo su una delle due corsie laterali.

Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, la compagine bianconera avrebbe dunque stilato una lista con 4 papabili obiettivi, Morata, Werner, Depay o Firmino. Partendo da Morata, lo spagnolo resterebbe il preferito di Massimiliano Allegri, che nella sua avventura con la Vecchia Signora lo ha sempre voluto avere in rosa.

L'attaccante, che ad oggi è tornato per la terza volta tra le fila dell'Altetico Madrid, non verrebbe considerato come un titolare da Simeone, tuttavia i "Colchoneros" non vorrebbero concedere grossi sconti alla squadra piemontese. Ecco perché la trattativa che ci sarebbe tra le parti, procederebbe a ritmi blandi. Altro nome complicato per i costi, risulterebbe essere Timo Werner. Il tedesco, in forza al Chelsea, come Morata, non farebbe parte degli 11 titolari che Tuchel potrebbe schierare a inizio stagione.

Una sua partenza dunque apparirebbe come plausibile, ma per portarlo via da Londra, la Juventus dovrebbe pagare circa 40 milioni di euro, una cifra che attualmente non sembrerebbe alla portata dei bianconeri.

Juventus, Depay profilo abbordabile, per Firmino ci sarebbe stata una prima offerta da 23 milioni di euro

Discorso diverso va fatto per Memphis Depay.

L'attaccante olandese, non rientrerebbe da tempo nei piani strategici del Barcellona, con il quale, andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023. Ecco perché la trattativa con il club spagnolo apparirebbe più semplice sia per la volontà delle parti coinvolte, sia per la valutazione fatta per il cartellino del giocatore, vale a dire 15 milioni di euro.

Più complessa invece, sembrerebbe essere la trattativa per Roberto Firmino. L'attaccante brasiliano classe '91, come Depay, vedrà scadere il proprio contratto con il Liverpool fra un anno e la Juventus si sarebbe informata sulla disponibilità della società inglese a lasciarlo andare. Cherubini avrebbe dunque offerto 20 milioni di sterline, al cambio 23 milioni di euro, offerta che i "Reds" avrebbero ritenuto troppo bassa. Per acquisire Firmino infatti, servirebbero almeno 30 milioni di euro.