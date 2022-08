Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per avere un organico completo in ogni reparto per affrontare i vari impegni stagionali. È questo l'obiettivo del Milan che, per quanto riguarda la difesa, starebbe valutando Malick Thiaw dello Schalke 04, soprattutto se non dovesse arrivare a Tanganga o a Chalobah.

Milan, ipotesi Thiaw per la retroguardia

Tra i vari profili seguiti da Maldini e Massara per la difesa ci sarebbe anche quello di Malick Thiaw, difensore tedesco in forza allo Schalke 04 e già in passato accostato ai colori rossoneri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club meneghino potrebbe formulare una richiesta di prestito. Lo Schalke 04, però, vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo per una cifra di 8-10 milioni di euro.

Oltre a Thiaw, il Milan starebbe continuando a seguire Chalobah del Chelsea, il quale potrebbe lasciare il club londinese in questa sessione di Calciomercato per giocare altrove con maggiore continuità. Il centrale inglese sarebbe un obiettivo anche dell'Inter.

Sullo sfondo ci sarebbero sempre Japhet Tanganga e Abdou Diallo, due operazioni che però appaiono piuttosto onerose sotto l'aspetto economico. Il difensore del Tottenham sarebbe richiesto dal Nottingham Forest che sarebbe disposto ad assecondare le richieste degli Spurs, versando 20 milioni di euro per il cartellino.

Per quanto riguarda Diallo, il Paris Saint-Germain non accetterebbe il prestito.

Il Chelsea potrebbe offrire 120 milioni per Leao

In merito al mercato in uscita, il Chelsea non avrebbe ancora mollato la presa su Rafael Leao. L'attaccate portoghese è in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e il Milan vorrebbe blindarlo con una proposta di rinnovo che, però, al momento non si sarebbe ancora concretizzata.

Il Chelsea del tecnico Tuchel, dopo aver perso gli attaccanti Werner e Lukaku, vorrebbe mettere a segno un acquisto importante per il reparto offensivo. Pare che inizialmente i Blues avessero pensato di inserire nell'eventuale offerta al Milan per Leao delle contropartite tecniche come come Loftus-Cheek, Ziyech o Pulisic. Adesso, però, sembra che la compagine londinese sia disposta a mettere sul piatto 120 milioni di euro per provare a strappare ai rossoneri l'attaccante lusitano.

Il Milan non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Leao e vorrebbe, anzi, proporgli il rinnovo del contratto. Solo se dovesse arrivare un'offerta da 150 milioni di euro cash i dirigenti rossoneri potrebbero prendere in considerazione l'idea di un'eventuale cessione.