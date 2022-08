In queste ore, la Juventus ha deciso di chiudere la trattativa con l'Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik e di abbandonare definitivamente la pista che porta a Memphis Depay. Negli ultimi giorni il giocatore olandese aveva alzato le sue richieste economiche. Perciò la Juventus si è fatta due conti e ha deciso che preferiva arrivare ad un altro attaccante anche e soprattutto per poter inserire in rosa Leandro Paredes. Infatti, i soldi risparmiati dal possibile acquisto di Memphis Depay hanno consentito ai bianconeri di avere maggiore manovra per fare due ipotetici ingressi.

Ma l'atteggiamento dell'olandese, come rivelato da TMW, ha irritato sia la Juventus che il Barcellona. Infatti, il club blaugrana ha bisogno di liberare posti nella sua rosa e il mancato accordo tra i bianconeri e Depay ha causato dei danni anche ai catalani.

La Juventus volta pagina

Le richieste elevate di Memphis Depay hanno spinto la Juventus a cambiare la sua strategia di mercato. Infatti, i bianconeri hanno deciso di non aspettare più una risposta da parte dell'olandese e hanno deciso di chiudere Arkadiusz Milik. Il polacco è già a Torino e sta svolgendo le visite mediche. Milik è sicuramente un giocatore diverso da Depay, ma la Juventus ha la necessità di avere un nuovo attaccante e per questo si sarebbe stufata di aspettare una risposta da parte del giocatore del Barcellona.

Dunque, la trattativa per Depay è saltata e adesso anche il club blaugrana dovrà trovare una nuova soluzione visto che vorrebbe cedere il giocatore. Ma al momento non arriverà la risoluzione tra le parti. Inoltre, la Juventus crede che i tentennamenti dell'olandese siano dovuti all'inserimento di un altro club. Probabilmente la squadra in questione dovrebbe giocare in Premier League.

Milik al JMedical

Arkadiusz Milik è riuscito a battere la concorrenza di Memphis Depay e con tre anni di ritardo vestirà la maglia della Juventus. Infatti, il giocatore polacco era sta già vicino ai bianconeri ma poi la trattativa non si era conclusa. Adesso Milik è al JMedical per sostenere le visite mediche con il club bianconero.

Il polacco ad accoglierlo ha trovato anche dei tifosi juventini. Il giocatore è stato molto disponibile e si è fermato per foto e autografi. Dopo le visite mediche Milik lascerà il JMedical e si dirigerà alla Continassa per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus. Il polacco arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus verserà un milione adesso e in caso di riscatto la cifra da versare al Marsiglia sarà di 7 milioni. Da domani 26 agosto Milik sarà già a disposizione di Massimiliano Allegri per l'allenamento mattutino in vista della gara contro la Roma di sabato 27 agosto.