L'Inter potrebbe presentare delle variazioni negli undici titolari che scenderanno in campo contro la Cremonese nella gara in programma per il 30 agosto a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata alla reazione dopo il passo falso all'Olimpico contro la Lazio. Sicuramente non sarà del match Lukaku che ha avuto un risentimento muscolare. Il belga è a rischio per la sfida contro il Milan di sabato, ma anche per quella di Champions League contro il Bayern Monaco.

Le idee tattiche per affrontare al Cremonese

L'Inter, contro la squadra di Alvini, potrebbe dunque dare spazio a calciatori che hanno trovato poco spazio in questa prime tre giornate.

Onana potrebbe esordire dal primo minuto in porta, mentre in difesa potrebbe vedersi Danilo D'Ambrosio. L'ex Torino prenderebbe il posto di Milan Skriniar o di Alessandro Bastoni se Federico Dimarco dovesse accomodarsi in panchina. Sulla corsia mancina dovrebbe rivedersi dall'inizio Robin Gosens, mentre a centrocampo verrà ripristinato il trio dei titolari con Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Sulla destra Denzel Dumfries sarebbe in vantaggio, ma Raoul Bellanova potrebbe essere la vera e propria sorpresa. In attacco confermatissimo Lautaro Martinez. Accanto a lui Edin Dzeko sarebbe favorito su Joaquin Correa. Il bosniaco dovrebbe sostituire Romelu Lukaku, costretto al forfait per il problema muscolare.

In panchina dovrebbe poi trovare spazio il giovane Carboni, promosso come quinta punta da Simone Inzaghi.

I possibili titolari contro la Cremonese di Alvini

Inzaghi è chiamato alla gestione della rosa in vista di un campionato molto complicato che vedrà il club presieduto dagli Zhang impegnato nella gara di campionato, in programma sabato 3 settembre, contro il Milan.

Turno ostico anche per quanto riguarda la Champions League che vedrà Lautaro e compagni impegnati contro Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. La squadra nerazzurra potrebbe dunque presentarsi contro la Cremonese con la seguente formazione.

Inter: (3-5-2) Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni/D'Ambrosio, Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries/Bellanova, Dzeko, Lautaro Martinez.

Acerbi potrebbe arrivare in prestito

Nelle ultime ore di mercato, inoltre, l'Inter potrebbe concludere l'operazione che porterebbe Francesco Acerbi alla Pinetina. Il difensore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma non sarebbe centrale nei piani di Maurizio Sarri. I nerazzurri lo ingaggerebbero per coprire la casella lasciata scoperta dalla cessione di Andrea Ranocchia.