Questa mattina, 29 agosto, la Juventus si è allenata al JTC per preparare il turno infrasettimanale contro lo Spezia. Per questa partita Massimiliano Allegri non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati anche perché il 3 settembre i bianconeri saranno impegnati contro la Fiorentina. L'obiettivo della Juventus è proprio recuperare alcuni giocatori importanti per la gara contro i viola. In particolare la speranza è avere a disposizione sia Angel Di Maria che Leonardo Bonucci.

El Fideo viaggerebbe spedito verso la convocazione per il match contro la Fiorentina.

Mentre per quanto riguarda il capitano della Juventus bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire come sente la gamba visto che prima del match contro la Roma non si sentiva sicuro. Anche Paul Pogba prosegue il suo lavoro di recupero ma per lui bisognerà attendere ancora un po'

La Juventus pensa alla gara contro lo Spezia

La Juventus, in queste ore, è al lavoro per preparare la gara contro lo Spezia. Per questa partita Massimiliano Allegri potrebbe fare qualche cambio di formazione. Infatti, non è da escludere l'esordio di Federico Gatti che potrebbe affiancare Gleison Bremer. Questo consentirebbe alla Juventus di far riposare uno dei terzini. Al momento, però, Danilo è il favorito per giocare accanto a Bremer.

A centrocampo, invece, non dovrebbero esserci grandi novità. Fabio Miretti va verso la riconferma così come Adrien Rabiot. Il francese è uscito nel secondo tempo della gara contro la Roma, ma Massimiliano Allegri ha rassicurato tutti sulle sue condizioni sottolineando che è stato sostituito a causa dei crampi.

Dunque, Rabiot dovrebbe essere regolare al suo posto.

Resta, invece, da capire se Manuel Locatelli potrá riposare oppure se anche lui farà gli straordinari. Anche perché la Juventus il 3 settembre giocherà contro la Fiorentina. Mentre il 6 settembre i bianconeri affronteranno il Paris Saint - Germain, per questo motivo Massimiliano Allegri dovrà cercare di dosare le forze dei suoi giocatori.

Inoltre, resta da capire se ci saranno dei cambi anche in attacco dove probabilmente verrà confermato Dusan Vlahovic. Ma attenzione anche alla possibilità di vedere Arek Milik o Moise Kean.

Milik si presenta

Quest'oggi, dopo l'allenamento mattutino della Juventus, è andata in scena la presentazione di Arek Milik. Il polacco ha raccontato come sta vivendo questi primi giorni da juventino: "Questo è un momento molto speciale della mia vita". Milik ha spiegato che il suo obiettivo è sempre stato quello di giocare per una grande società e adesso ha coronato il suo sogno: "La Juventus è uno dei club più importanti al mondo. Ora voglio giocare, fare bene e fare tanti gol", ha detto il nuovo numero 14 juventino durante la conferenza stampa di presentazione.