La Juventus, in queste ore, starebbe lavorando per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Leandro Paredes. La società bianconera spera di arrivare presto a una fumata bianca per l'argentino. Anche lo stesso giocatore vorrebbe fortemente trasferirsi a Torino. La Juventus vorrebbe avere Leonardo Paredes a disposizione per i prossimi impegni e conta di farlo arrivare a Torino nella giornata di domani 30 agosto.

Nel frattempo i dirigenti bianconeri hanno anche un piano alternativo, qualora dovesse esserci uno stop improvviso. Per questo motivo, la Juventus starebbe valutando la possibilità di arrivare a Douglas Luiz.

La Juventus valuta un'alternativa

La Juventus, da diverse settimane, sta lavorando per arrivare a Leandro Paredes dal Paris Saint - Germain. I bianconeri vorrebbero l'argentino in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe poi trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca.

Ma la Juventus avrebbe anche un piano B. Anche perché il mercato si avvia alla chiusura e Massimiliano Allegri ha bisogno di un regista. Perciò se dovesse saltare Leandro Paredes, Cherubini virerebbe su Douglas Luiz dell'Aston Villa, brasiliano classe '98 già nel giro della nazionale verde-oro (con la quale ha vinto l'oro olimpico un anno fa a Tokyo).

Da sistemare anche le uscite

In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus deve valutare diverse situazioni. I bianconeri lavorano per chiudere positivamente l'affare Paredes in entrata, ma ci sono anche alcune situazioni in uscita da dover mettere a posto. Il primo caso spinoso riguarda Arthur, che di fatto non è più nei piani di Massimiliano Allegri e non ha preso nemmeno parte alla tournée americana.

Il centrocampista guadagna molto e questo è un freno per tutte le società che cercano di avvicinarsi a lui. Il brasiliano avrebbe delle richieste da parte del Lione e dello Sporting Lisbona. La Juventus, qualora dovesse trovare una società risposta a prendere Arthur, dovrebbe contribuire a gran parte del pagamento dell'ingaggio.

In casa bianconera, comunque, si respirerebbe un clima di fiducia nel trovare una sistemazione per il brasiliano.

Inoltre, ci saranno da risolvere i casi dei giovani Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Se il primo sta trovando un po' di spazio alla Juventus, non si può dire lo stesso dell'ex Cremonese. Fagioli non è entrato in campo nelle prime due giornate di campionato e contro la Roma non è stato convocato. Per lui si parla della possibilità di essere girato in prestito a un'altra squadra. Rovella invece dovrebbe finire al Monza appena si sbloccherà la questione Paredes. Infatti, il numero 13 juventino verrà probabilmente prestato per permettergli di giocare con maggiore continuità.