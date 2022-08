La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire diverse trattative di mercato, fra cessioni ed acquisti. Le ultime notizie che arrivano da diversi giornali sportivi confermano come la società bianconera potrebbe acquistare non solo una punta, come alternativa a Vlahovic, ma anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo, sarebbe vicino l'arrivo di Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia ma anche quello di Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Due giocatori che potrebbero incrementare la qualità della rosa bianconera che ha dimostrato problematiche evidenti anche in questo inizio di stagione.

Il pareggio contro la Sampdoria ha deluso le aspettative dei tifosi bianconeri che, sui social, hanno criticato soprattutto Massimiliano Allegri. Il toscano, però, secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna, gradirebbe anche un altro centrocampista per la Juventus, uno che conosce bene avendolo allenato alla Juventus nella sua precedente esperienza professionale. Parliamo di Miralem Pjanic, attualmente al Barcellona, il centrocampista è stimato dal tecnico della società catalana Xavi ma si starebbe valutando la cessione per motivi economici considerando che è uno dei giocatori che guadagna di più nella società.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi spagnoli, il tecnico della Juventus Allegri gradirebbe un eventuale ritorno di Miralem Pjanic.

Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona per motivi economici, considerando che è uno dei giocatori con un ingaggio pesante. Di certo, il giocatore non avrebbe problemi di adattamento alla Juventus, avendo già giocato nella società bianconera con Allegri tecnico. Le notizie di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, però, non trovano conferme fra quelli italiani, considerando che la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Leandro Paredes.

Difficile che la società bianconera possa acquistare entrambi, nonostante Pjanic nella sua carriera professionale abbia giocato anche da mezzala.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo importante anche per quanto riguarda le cessioni. A tal riguardo, potrebbero lasciare la società bianconera Arthur Melo, che piace al Valencia.

Il brasiliano potrebbe trasferirsi in prestito nella società spagnola. Si valutano offerte per Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023. Fagioli, invece, potrebbe giocare una stagione in prestito, piace alla Sampdoria e alla Cremonese.