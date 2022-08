La Juventus ha ottenuto un pareggio deludente contro la Sampdoria nel match della seconda giornata di campionato. Un primo tempo non ideale per i giocatori di Allegri, che hanno subito il gioco dei liguri. Miglioramenti si sono visti nel secondo, anche se la Juventus non è riuscita a creare grandi azioni da gol, con l'unica importante a fine match con un assist di Kean per Kostic e tiro parato da Audero. Servono investimenti pesanti in diversi ruoli, in particolar modo a centrocampo, dove manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Sarà una settimana importante a tal riguardo, con la Juventus che potrebbe definire l'ingaggio di Memphis Depay per il settore avanzato e l'acquisto di Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Secondo le ultime notizie di mercato l'argentino avrebbe già l'intesa economica con la società bianconera, mancherebbe quella fra Paris Saint Germain e Juventus. I francesi sarebbero pronti a lasciar partire Paredes in prestito con diritto di riscatto. Sorprende come il Paris Saint Germain stia vendendo tutti gli argentini della rosa, a partire da Angel Di Maria e fino ad arrivare a Leandro Paredes ma anche a Mauro Icardi. La punta difficilmente arriverà a Torino, potrebbe invece trasferirsi Adrien Rabiot nella società francese.

Il giocatore Paredes avrebbe già un'intesa economica con la Juventus

Un giocatore che garantirebbe qualità nel gioco e che risolverebbe molti problemi della Juventus dopo la deludente prestazione dei bianconeri contro la Sampdoria. Non basterà solamente Paredes, il mercato potrebbe regalare almeno altri due acquisti importanti, una mezzala d'inserimento ed una punta. A tal riguardo i preferiti rimangono Niccolò Zaniolo della Roma e Sergej Milinkovic Savic.

Per il settore avanzato si lavora per Memphis Depay ma anche per Arkadius Milik, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà definire anche delle cessioni importanti. Abbiamo parlato e del suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain, potrebbe lasciare anche Arthur Melo in prestito, per il brasiliano si parla di Valencia. Potrebbe partire anche uno fra Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella anche se l'ex Genoa anche nel match contro la Sampdoria ha dimostrato di poter essere molto utile alla società bianconera.