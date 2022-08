La sfida tra la Juventus e l'Atletico Madrid, terminata sullo 0-4, ha lasciato inevitabili scorie fra i giocatori bianconeri.

Infatti, sia dopo che durante la partita ci sono stati attimi di nervosismo: durante il match Leonardo Bonucci ha avuto un battibecco con Alvaro Morata. Il capitano della Juventus ha rimproverato lo spagnolo di aver protestato con troppa veemenza dopo un fallo: "Alva, Alva! Non fare così, non devi fare così", ha detto Bonucci rivolto a Morata. L'ex giocatore bianconero però non ha risposto al difensore juventino.

Anche Dusan Vlahovic è apparso piuttosto teso in alcuni momento della gara.

Il serbo durante la partita contro l'Atletico, non è mai stato assistito dai compagni: non ha avuto nessuna palla giocabile e questo lo ha innervosito.

Nervosismo in casa Juventus

La Juventus, contro l'Atletico Madrid, ha vissuto un pomeriggio molto complicato. La squadra ha incassato quattro gol e la "produzione offensiva" dei bianconeri è stata pari a zero. Massimiliano Allegri dovrà trovare delle soluzioni e dovrà farlo anche in fretta. La difesa ha mostrato difficoltà, il centrocampo non filtra e l'attacco non è stato incisivo. Per questo motivo, al termine della partita Dusan Vlahovic è apparso piuttosto frustrato. Per le proprie caratteristiche il serbo ha bisogno di più palloni da poter giocare per essere incisivo.

Dopo la gara l'attaccante numero 9 si è fermato a parlare con Alvaro Morata e il serbo aveva un sorriso tirato.

In casa bianconera ora ci sarà una settimana di tempo per lavorare verso la prima giornata di campionato, in attesa di novità dal mercato. In particolare serve con urgenza un esterno sinistro: per questo motivo la dirigenza sarebbe al lavoro per arrivare a Filip Kostic.

Kostic sarebbe utile per Vlahovic

Il possibile arrivo alla Juventus di Filip Kostic potrebbe aiutare Dusan Vlahovic a trovare con maggiore facilità la via del gol. Il giocatore dell'Eintracht è in grado di fornire diversi cross e conosce molto bene il centravanti. I due sono compagni in nazionale e questo potrebbe facilitare l'inserimento di Kostic nella Juventus.

Inoltre, al momento, nessuno, nella rosa dei bianconeri ha come caratteristica naturale quella di giocare a sinistra. L'unico che potrebbe essere adattato è Juan Cuadrado. Ma al momento il colombiano è fermo ai box per gastroenterite. La speranza di Allegri è che Juan Cuadrado possa essere a disposizione per la gara contro il Sassuolo. Qualora, nel frattempo, dovesse arrivare Filip Kostic le gerarchie in attacco potrebbero cambiare.

Nel frattempo, la squadra è a riposo visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi e la ripresa è fissata per mercoledì.