La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della delicata trasferta contro il Lecce in programma domenica 1° dicembre. Tuttavia, non arrivano buone notizie dal centro sportivo: Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Weston McKennie hanno svolto un allenamento personalizzato e non si sono uniti al gruppo. La loro assenza negli allenamenti collettivi alimenta le preoccupazioni dello staff tecnico, con Thiago Motta che rischia di affrontare la sfida con una rosa ridotta all’osso.

Formazione obbligata contro il Lecce

L’emergenza infortuni si è ulteriormente aggravata con l’inserimento di Nicolò Savona nella lista degli indisponibili.

Sebbene gli esami abbiano escluso lesioni, il giovane centrocampista sarà preservato per evitare ricadute e dovrebbe rientrare soltanto per la prestigiosa gara contro il Manchester City dell’11 dicembre. Questa decisione mira a garantire le sue migliori condizioni per uno degli impegni più importanti della stagione.

Con queste defezioni Thiago Motta potrebbe dover fare i conti con una rosa ridotta a soli 13 giocatori di movimento e 3 portieri per la trasferta al Via del Mare. La situazione si fa ancora più difficile a causa del fitto calendario bianconero, che prevede prima la gara contro il Bologna e poi il temibile match contro i campioni d’Europa del Manchester City.

Alla luce delle numerose assenze, la Juventus sembra destinata a schierare una formazione molto simile a quella vista nell’ultima gara contro l’Aston Villa.

La priorità è evitare ulteriori rischi, puntando a gestire al meglio le risorse disponibili. In difesa si registra il ritorno di Danilo che prenderà il posto di Savona. Dopo un periodo trascorso in panchina, il brasiliano avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore in un momento cruciale della stagione.

Thiago Motta non dovrebbe fare affidamento su alcuni giovani provenienti dalla Next Gen per completare la rosa visto il momento delicato che vive la seconda squadra bianconera.

Il dispiacere dei tifosi della Juventus è molto forte anche perché di fatto Vlahovic e Douglas Luiz non hanno riportato lesioni, ciò nonostante non riescono a rientrare. La Juventus viste le assenze non riesce a giocarsi le sfide che la attendono al meglio. Inoltre, per quanto riguarda McKennie non si conosce nemmeno l’entità del suo infortunio.

La gestione degli infortunati

La strategia della Juventus è chiara: preservare i giocatori infortunati per le prossime sfide decisive. L’obiettivo è arrivare con la miglior condizione possibile agli scontri con il Bologna e il Manchester City, due gare fondamentali per consolidare le ambizioni in campionato e in Champions League. Thiago Motta sa di non poter correre rischi inutili e spera che la squadra riesca a ottenere un risultato positivo anche in questa situazione di emergenza.

La sfida contro il Lecce si preannuncia dunque come un banco di prova per i bianconeri, chiamati a dimostrare solidità e carattere in un momento complicato.