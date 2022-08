Siamo appena ad inizio stagione ma la delusione alla Juventus è già evidente dopo il pareggio rimediato nella seconda giornata di campionato contro la Sampdoria. Sorprende soprattutto la prestazione non ideale della squadra bianconera nel primo tempo, con problematiche evidenti nell'impostazione di gioco. Si è sentita la mancanza di un centrocampista di qualità ma anche quella di Angel Di Maria, attualmente infortunato e che potrebbe rientrare ad inizio settembre. A proposito di centrocampo, la Juventus è al lavoro per definire l'acquisto di Leandro Paredes, in arrivo a Torino a breve.

Si parla di un'intesa per un prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. Nel post match di Sampdoria - Juventus ci sarebbe stato un confronto fra la dirigenza bianconera ed il tecnico Allegri. La società avrebbe espresso insoddisfazione. per la mancanza di gioco della squadra bianconera, evidente quindi che il principale responsabile del disappunto della società sarebbe proprio il tecnico. Di contro, Allegri avrebbe invitato la dirigenza a rinforzare una rosa che ha bisogno di giocatori in diversi ruoli, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo, la società sembra voler accontentare il toscano, non solo con l'acquisto di Milik, ma anche con quello di Paredes che, come anticipato, è atteso a Torino a breve per la sottoscrizione di un'intesa contrattuale con la società bianconera.

Possibile confronto nel post Sampdoria -Juventus fra società ed Allegri

Si attende l'arrivo di Paredes, è già arrivato invece Milik, due rinforzi che miglioreranno la qualità della rosa bianconera. Non è da scartare la possibilità che arrivino altri giocatori, in particolar modo nel ruolo di terzino sinistro. Fra i più deludenti contro la Sampdoria c'è stato sicuramente Alex Sandro, ammonito e sostituito con De Sciglio fra il primo e il secondo tempo.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Milik e a Paredes potrebbe definire un altro acquisto importante in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. A tal riguardo, si starebbe lavorando all'arrivo di un terzino sinistro. Piace molto Renan Lodi, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a prezzo vantaggioso. Si parla di prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.