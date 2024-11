Durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, trasmessa su Twitch e YouTube, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno discusso sul possibile futuro del settore avanzato della Juventus nel caso di un addio di Dusan Vlahovic. Daniele Adani ha indicato Osimhen come il profilo ideale per sostituire la punta serba, mentre Antonio Cassano ha suggerito Rodrygo del Real Madrid come rinforzo di qualità per l’attacco.

Il profilo di Osimhen e l’efficacia in Serie A

Adani ha spiegato come Osimhen rappresenti una garanzia in Serie A grazie alla sua capacità di essere dominante fisicamente, in un contesto tattico dove spesso i ritmi sono più bassi rispetto a quelli degli altri grandi campionati europei.

Questo, secondo Adani, permetterebbe a Osimhen di fare la differenza, garantendo gol e presenza costante nel reparto avanzato della Juventus. Le sue parole hanno risuonato con fermezza: “Una sicurezza conclamata, non c’è nulla da scoprire. È la prima scelta per la Juventus nel caso Vlahovic lasciasse il club”, ha affermato l’ex difensore.

Il nome di Rodrygo ideale per il gioco di Thiago Motta

Antonio Cassano ha voluto menzionare una possibilità ancora più ambiziosa: Rodrygo Goes, giovane talento del Real Madrid. Sebbene ammetta che si tratti di una trattativa “quasi impossibile”, Cassano è convinto che un giocatore come Rodrygo, con la sua versatilità e capacità di andare in profondità, sarebbe l’elemento perfetto per il settore avanzato di Thiago Motta.

“Rodrygo sarebbe un elemento straordinario per la Juventus, ma il club dovrebbe fare uno sforzo eccezionale”, ha sottolineato Cassano.

La Juventus lavora anche per gennaio: piace Zirkzee

Importanti novità riguardano Joshua Zirkzee, ex punta del Bologna attualmente al Manchester United, che potrebbe presto rientrare nel progetto tecnico della Juventus.

Passato in estate alla Premier League, l’olandese non è riuscito ad ambientarsi a Manchester, dove ha avuto difficoltà a trovare spazio. Per valorizzare l’investimento, il club inglese starebbe valutando di cederlo in prestito già a gennaio, con la Juventus in prima fila, alla ricerca di alternative in attacco. Anche Thiago Motta, che ha già allenato Zirkzee in Italia, sarebbe lieto di riaverlo in squadra.

Non solo punta, la Juventus dovrà rinforzare anche la difesa nel mercato di gennaio. Diversi i nomi valutati dalla società bianconera, da Jakub Kiwior dell'Arsenal e Ardian Ismajli dell'Empoli. Il primo potrebbe arrivare in prestito, il secondo a titolo definitivo essendo in scadenza di contratto con la società toscana a giugno.