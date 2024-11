Fabio Capello ha condiviso la sua valutazione sulla lotta scudetto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, indicando l'Inter come la favorita per il titolo, nonostante abbia mostrato qualche segnale di rallentamento rispetto alla scorsa stagione. Ha poi parlato anche delle altre squadre in lotta per il campionato, menzionando in particolar modo la Juventus e aggiungendo che Vlahovic non rappresenta la punta ideale per il tecnico Thiago Motta.

Le dichiarazioni di Fabio Capello sull'Inter

"L’Inter è un po' ‘rallentata’ rispetto allo scorso anno, almeno per quello che abbiamo visto finora", ha dichiarato Capello, "ma resta la candidata numero uno.

Se Inzaghi riuscirà a mantenersi vicino alla cima della classifica fino a marzo, avrà tutte le carte per piazzare lo sprint decisivo". Parole che confermano la fiducia del tecnico nei confronti della squadra milanese, che ha pareggiato in campionato nell'ultimo match contro il Napoli, sbagliando però un rigore con Hakan Calhanoglu.

La Juventus di Thiago Motta

L'ex tecnico Fabio Capello ha poi commentato la situazione della Juventus sotto la guida di Thiago Motta, elogiando la crescita della squadra, ma evidenziando anche una criticità: il ruolo del centravanti. L'attuale commentatore sportivo di Sky Sport ha dichiarato: "Vlahovic per caratteristiche non è la punta ideale per Thiago Motta, perché fatica molto lontano dalla porta".

Ha poi aggiunto: "Questo, alla lunga, potrebbe rappresentare un problema per la Juventus, specialmente se punta a competere per lo scudetto."

Capello, infine, ha sottolineato che mentre la Juventus ha margini di miglioramento, dovrà trovare il giusto equilibrio offensivo per mantenersi competitiva nella corsa al titolo.

Massimo Mauro sulla lotta scudetto e su Vlahovic

A Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Mauro ha analizzato la lotta scudetto e il momento della Juventus, soffermandosi in particolare sulla gestione di Dusan Vlahovic. Mauro ha individuato in Inter e Napoli le due principali candidate al titolo: "Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine.

Hanno dimostrato di avere attributi, forza, giocatori, rosa", ha dichiarato.

Mauro ha poi commentato il ruolo di Vlahovic nel progetto di Thiago Motta, evidenziando una mancanza di supporto offensivo al centravanti serbo. "Se la Juve non mette Vlahovic nelle condizioni di sbagliare... Dategli occasioni, vediamolo sbagliare e a quel punto si può criticare", ha affermato, ironizzando poi sul fatto che, se fosse in Vlahovic, chiederebbe di andarsene a causa della frustrazione per la mancanza di assistenza. Mauro ha scherzato sulla situazione: "Appena viene sostituito, Conceicao mette un cross e Yildiz segna. Vlahovic potrebbe pensare ‘Ma fateli prima a me i cross, no? Non ne ho visto uno finché ero in campo’".