Le amichevoli estive negli Stati Uniti sono state molto importanti per la Juventus per capire il livello tecnico della rosa bianconera. Di certo ci sono stati diversi spunti interessanti dai nuovi arrivati Di Maria e Bremer, ma anche da giovani come Rovella e Fagioli. Difficile la conferma per l'ex Genoa, che potrebbe andare a giocare in prestito, per quanto riguarda il giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero si starebbe lavorando al prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2023. Le amichevoli contro il Barcellona e il Real Madrid hanno però evidenziato le problematiche difensive della Juventus sulla fascia sinistra.

Alex Sandro non sembra più dare le garanzie fisiche e tecniche delle sue prime stagioni in bianconero. Evidenti gli errori contro entrambe le squadre spagnole, e considerando il contratto in scadenza a giugno 2023, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un terzino sinistro già in questo Calciomercato estivo. L'arrivo di un nuovo terzino dipenderà però dal futuro professionale di Luca Pellegrini. Se dovesse partire arriverebbe un sostituto. A tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva il giocatore dell'Atletico Madrid Renan Lodi. Il nazionale brasiliano ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore Renan Lodi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Renan Lodi. Il terzino brasiliano piace molto alla società bianconera come rinforzo anche in considerazione del fatto che è un classe 1998. Sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma con l'eventuale cessione di Pellegrini la società bianconera potrebbe alleggerire l'investimento in maniera importante. Il terzino 23enne piace a diverse società inglesi ed ha un prezzo di mercato di circa 12 milioni di euro. A proposito di cessioni si lavora nasce alla possibile partenza di Daniele Rugani.

Sul centrale ci sarebbero Empoli, Galatasaray e la Lazio. A tal riguardo si parla di Rugani come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. La Juventus dovrebbe aggiungere una somma di almeno 44 milioni di euro al cartellino del centrale.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti per il settore avanzato. Si lavora a diversi nomi, nelle ultime ore si è ritornato a parlare di Filip Kostic, considerato il rinforzo ideale per la fascia sinistra anche perché costerebbe circa 12 milioni di euro più bonus. Come vice Vlahovic piace Alvaro Morata.