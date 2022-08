Questa sessione di calciomercato sta riservando alcune sorprese. Basti pensare alla scelta fatta da Dybala. Restando a Roma, sembra che sul centrocampista Zaniolo ci sia il forte pressing del Tottenham. Secondo alcuni media nazionali, pare che la prossima settimana sia previsto un summit di mercato tra gli Spurs e i giallorossi. Molto probabilmente si parlerà proprio di Nicolò. Le prime uscite estive hanno evidenziato un giocatore pienamente recuperato dagli infortuni patiti in passato. Sul centrocampista sembra ci anche l'interesse della Juventus. La Roma, qualora volesse privarsi del giocatore, lo farebbe alle sue condizioni.

Bianconeri che sarebbero alla ricerca di un centrocampista per coprire gli attuali infortunati e pare possano essere interessati a Pjanic.

Il Tottenham mette sul piatto tre giocatori

il club inglese vorrebbe inserire dei giocatori come contropartita tecnica nella trattativa con la Roma. Il difensore Tanganga, il centrocampista Ndombelé e il trequartista Lo Celso. I primi due potrebbero servire alla ai giallorossi. Hanno caratteristiche tecniche e fisiche che possono essere utili alla squadra di Mourinho ma la Roma deve vendere gli esuberi in squadra per alleggerire il monte ingaggi. Paratici vorrebbe regalare Zaniolo a Conte. Il giovane azzurro potrebbe essere utilizzato dall'ex CT della nazionale all'occorrenza sia come attaccante sia come centrocampista.

Non potrebbe essere nemmeno scontato che la Roma resista alle avances della club inglese e delle altre pretendenti di Zaniolo. In questo caso il club giallorosso dovrebbe rinnovare subito il contratto del centrocampista, evitando eventuali future svalutazioni del suo cartellino. Rinnovo che potrebbe essere facilitato dal feeling del giocatore con il tecnico Mourinho e dagli ultimi acquisti della società.

Tiago Pinto vorrebbe incassare 50 milioni di euro

Nel caso in cui la Roma non intenda accettare contropartite tecniche, la richiesta sarebbe importante. Il ds capitolino è stato chiaro come in passato: chi vuole Zaniolo dovrà pagare 50 milioni di euro. Stesso discorso potrebbe valere per la Juventus. Il club bianconero sarebbe interessato al giocatore ma in questo momento il mercato della Juve è bloccato dalle esuberi in rosa.

Sembra che in passato la dirigenza bianconera abbia chiesto il giocatore giallorosso in prestito con diritto di riscatto sui 35 milioni. Cifra respinta da Tiago Pinto.

Non tramonta l'ipotesi Pjanic per la Juve

La società bianconera sarebbe ancora interessata a Pjanic come alternativa a Paredes. Il centrocampista del PSG resta l'obiettivo principale del mercato bianconero ma se la Juve non riuscisse a chiudere la trattativa con il giocatore argentino, potrebbe orientarsi sull'ex giocatore del Barcellona. Pjanic accetterebbe di buon grado un ritorno a Torino. Miralem ha la stima di Allegri e un suo inserimento in squadra sarebbe favorito proprio dal tecnico toscano che già conosce le caratteristiche tecniche del giocatore.