Alla vigilia dell'inizio del campionato continua a tenere banco anche il Calciomercato. In particolare l'Inter pare avere una rosa già pressoché completa, manca solo un difensore centrale per dare a mister Simone Inzaghi maggiori alternative nel reparto arretrato.

Akanji o Acerbi per completare la difesa

L'Inter sembra puntare come prima scelta Manuel Akanji, recentemente messo fuori rosa dal Borussia Dortmund. Lo svizzero, in scadenza nel 2023, ha rifiutato di rinnovare il contratto con il Borussia, che adesso deve muoversi in fretta per non rischiare di perderlo a zero.

I gialloneri hanno acquistato Schlotterbeck e Sule per rinforzare il reparto difensivo, mandando nei fatti un chiaro segnale ad Akanji che per lui non ci sarà spazio.

Il giocatore attende offerte interessanti, i tedeschi sperano che qualche società metta sul piatto 20 milioni. L'Inter sarebbe una destinazione gradita dallo svizzero, per questo motivo i nerazzurri confidano di poter trovare un accordo a un prezzo scontato.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse concludersi positivamente, l'Inter virerebbe su Francesco Acerbi, che pare sempre più in uscita dalla Lazio.

Pinamonti va al Sassuolo, che pensa a Casadei

Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo calciatore del Sassuolo. Arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

L'attaccante ha firmato un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027.

L'Inter tratta con il Sassuolo anche per il baby Cesare Casadei. L'offerta del club emiliano è inferiore a quelle presentate da Chelsea e Nizza, ma prevede il diritto alla "recompra" per i nerazzurri.

Asse Inter-Psg: trattativa per Skriniar in stand by

Milan Skriniar, a inizio mercato, era il grande obiettivo del Paris Saint-Germain. L'Inter è chiara: vorrebbe 70 milioni cash, il PSG non intende salire oltre i 50. Secondo quanto riporta l'Equipe, la trattativa è attualmente in fase di stallo, e i campioni di Francia cominciano a sondare altri terreni.

Mohamed Simakan, classe 2000 di proprietà del Lipsia, è il nome più caldo. Abituato a giocare con la difesa a tre, come Skriniar, il franco-guineano sarebbe un profilo ottimale per le idee di gioco di Galtier.

Occorre prestare attenzione però al Chelsea, nel caso in cui non dovesse arrivare Wesley Fofana dal Leicester, potrebbe preparare un assalto a Skriniar. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato e la cessione di Pinamonti (e quella eventuale di Casadei), la partenza del difensore centrale slovacco si fa però sempre meno plausibile.