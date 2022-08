Si avvicina l'inizio della Serie A, ma intanto proseguono anche le indiscrezioni di mercato. Tra la Juventus e Leandro Paredes sarebbe stato raggiunto un accordo, ma i bianconeri dovrebbero prima convincere il PSG ad abbassare le proprie pretese. Inoltre prima di formalizzare un offerta occorrerebbe cedere Adrien Rabiot al Manchester United, una trattativa che non pare decollare.

Calciomercato Juve, Paredes avrebbe detto di sì ai bianconeri, ma Rabiot potrebbe bloccare tutto

La Juventus e Leandro Paredes avrebbero trovato un accordo di massima. Secondo quanto ha recentemente affermato l'esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, la società bianconera, dopo essersi assicurata il si del calciatore argentino, dovrebbe iniziare le contrattazioni con il PSG, che chiederebbe 20 milioni di euro.

In tutto questo, per la Juve ci sarebbe prima da cedere almeno una pedina a centrocampo e i nomi dei possibili partenti sono quelli di Arhur Melo e di Adrien Rabiot. Per quello che concerne Arthur, si era paventata una possibile trattativa con il Valencia, ma lo stesso allenatore della formazione spagnola, Gennaro Gattuso, ha confessato come sia impossibile per il club iberico sostenere un ingaggio come quello del brasiliano.

Riguardo a Rabiot invece, il calciatore francese avrebbe attratto le attenzioni del Manchester United, che sarebbe pronto a spendere 18 milioni di euro più bonus, pur di acquisirlo a titolo definitivo. La Juve lo lascerebbe andare senza porre veti ma resterebbe da convincere l'agente del francese, mamma Veronique.

Quest'ultima, per compensare la mancata partecipazione in Champions League dei "Red Devils" nella prossima stagione, avrebbe chiesto ai dirigenti della compagine inglese, un ingaggio da 10 milioni di euro per il proprio assistito, cifra che complica la trattativa e di conseguenza pure quella in entrata della Juventus per Paredes.

Juventus, Kovacevic: 'I bianconeri ora sono i favoriti per la vittoria dello scudetto'

Nel frattempo, l'ex attaccante juventino Darko Kovacevic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, commentando l'arrivo del suo connazionale serbo Filip Kostic in bianconero: "Lui è un grande giocatore, sia difensivo che offensivo.

Ha sempre giocato nel 3-5-2, ma può fare benissimo sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2 perché ha un carattere forte, da vero lavoratore. Fisicamente è un mostro, non ha paura di nessuno: ha la personalità giusta per essere un giocatore della Juventus. I bianconeri ora sono i favoriti per la vittoria dello scudetto".