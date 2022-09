In questa pausa i giocatori delle varie squadre di Serie A sono in giro per il mondo al seguito delle rispettive nazionali. Tra questi c'è anche Paulo Dybala che dall'Argentina è tornato a parlare pubblicamente del suo addio alla Juventus. L'attuale giocatore della Roma ha rivelato che lo scorso anno fa aveva un accordo di massima con il club bianconero: "Avevo un accordo per rinnovare con la Juventus, ma poi le cose sono cambiate da parte sia del club che dell'allenatore", ha detto Dybala a Tyc Sports.

In seguito Dybala ha sottolineato che cambiare squadra gli ha fatto bene: "Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene".

Il cambio di progetto della Juve

La Juventus e Paulo Dybala, circa un anno fa, sembravano vicini a un rinnovo di contratto. Ma dopo alcuni mesi le cose sono cambiate e nel marzo scorso i bianconeri hanno annunciato che non avrebbero rinnovato il contratto dell'argentino, quindi a giugno le strade della Vecchia Signora e della Joya si sono separate.

Nelle scorse ore l'argentino ha parlato anche del suo passaggio alla Roma: "Ho giocato tanti anni alla Juventus e trasferirmi in un altro club italiano è stato difficile per me". Adesso Dybala è diventato un punto di riferimento della squadra giallorossa e sembra aver ritrovato la serenità: "Mourinho mi ha aperto le porte dandomi la possibilità di giocare per la Roma".

La Juventus ha voltato pagina

Sia la Juventus che Paulo Dybala, in questi mesi, hanno voltato pagina e adesso stanno vivendo momenti opposti. L'argentino sembra aver trovato l'ambiente giusto nella Capitale, mentre i bianconeri sembrano essere in crisi e Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la quadra.

Nelle prossime settimane la Juventus è chiamata ad invertire la rotta, anche perché i risultati sono davvero al di sotto delle aspettative.

Adesso i bianconeri avranno di fronte a sé un mese e mezzo ricco di impegni e i risultati dovranno essere ben diversi rispetti agli ultimi.

La prima sfida in programma sarà quella contro il Bologna del 2 ottobre. Per questo match la Juventus conta di recuperare almeno Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Questi tre giocatori consentirebbero a Massimiliano Allegri di fare alcune rotazioni nella formazione titolare. In particolare la presenza di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot servirebbe a dare maggiore qualità alla mediana bianconera.