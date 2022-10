Il mercato di Inter, Milan e Juventus potrebbe essere già caratterizzato da cessioni che riguarderebbero calciatori molto importanti. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Manchester City non avrebbe mollato la presa su Rafael Leao mentre il Tottenham potrebbe fare un tentativo già a gennaio per Leonardo Bonucci. In Premier League potrebbe essere il futuro di Joaquin Correa che non sta convincendo soprattutto per i troppi problemi fisici. Sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle. La società presieduta dagli Zhang starebbe già pensando al futuro e potrebbe intensificare i contatti per il giovane del Brugge, Antonio Nusa.

Il City punta Leao per l'attacco

Il Manchester City, sotto espressa richiesta di Pep Guardiola, sarebbe da tempo intenzionato ad assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao. Il talento del Milan ha il contratto in scadenza nel 2024 ed una valutazione che potrebbe sforare i 100 milioni di euro. La società rossonera vorrebbe rinnovargli il contratto per evitare di avvicinarsi alla scadenza ma la corte del club inglese potrebbe intensificarsi al termine della stagione. Un'offerta da circa 90 milioni di euro potrebbe fa vacillare i dirigenti che metterebbero a segno una netta plusvalenza.

Il Tottenham alla ricerca di un centrale

La Juventus e Leonardo Bonucci potrebbero salutarsi, anche se Agresti avrebbe smentito questa ipotesi.

Il calciatore non sta trovando molta continuità sotto la guida di Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare la Continassa già a gennaio. Il Tottenham potrebbe chiederlo per potenziare la rosa di Antonio Conte, tecnico che lo ha lanciato durante l'avventura vissuta proprio a Torino. Gli Spurs sarebbero anche sulle tracce di Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ingaggiare un centrale in grado di impostare l'azione.

Il Newcastle offrirebbe 25 milioni per Correa

In Premier League potrebbe trasferirsi anche Joaquin Correa. Il calciatore del'Inter non sta trovando molto spazio perché superato nelle gerarchie da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Nel mercato invernale potrebbe arrivare un'offerta dal Newcastle che potrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni di euro.

Cifra che il club nerazzurro terrebbe in considerazione dopo averlo pagato quasi 30 per prelevarlo dalla Lazio. I contatti potrebbero partire già a gennaio e le trattative potrebbero subire un'accelerata se i nerazzurri dovessero avere il sostituto a portata di mano. Per il futuro, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, starebbero sondando Antonio Nusa. Il giovane talento del Brugge si sta mettendo in mostra per le sue qualità e soprattutto per la sua polivalenza nel reparto offensivo. Il suo contratto scadrà nel 2025 ma l'Inter vorrebbe accelerare i tempi per battere la fitta concorrenza.