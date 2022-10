Rafael Leao potrebbe essere protagonista del mercato del Milan. L'esterno portoghese non ha ancora deciso il proprio futuro e l'interesse dei maggiori top club europei si starebbe intensificando. Oltre al Chelsea, anche il Paris Saint Germain potrebbe fare una mossa già nel mercato di gennaio.

Milan, ipotesi offerta del Psg per Leao a gennaio

Il club parigino vorrebbe rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Galtier già nella finestra invernale di mercato, così da poter dare l'assalto alla Champions League.

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza francese è quello di Rafael Leao che sta facendo bene con la maglia del Milan.

Il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere il gioiello portoghese, ma molto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare e dalla questione rinnovo contrattuale.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Psg potrebbe fare un tentativo già a gennaio, mettendo sul piatto un'offerta cash importante più il cartellino di Renato Sanches (già corteggiato dal Milan per diversi mesi) come parziale contropartita tecnica. L'addio di Leao a gennaio sembrerebbe complicato ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe delinearsi in caso di rinnovo oppure in caso di mancato accordo con il club rossonero.

Oltre al club parigino bisogna tenere in considerazione anche l'interesse del Chelsea che come rimarcato dal tecnico Potter nella conferenza pre-gara di Champions League, è molto interessato alle prestazioni dell'esterno del Diavolo.

Milan, possibile ritorno di fiamma per Ziyech, Lazetic può andare in prestito al Genoa

In attesa di scoprire il futuro di Leao, il Milan sta lavorando sul fronte mercato per completare la rosa di Pioli già a gennaio.

Viste le difficoltà in questa prima parte di stagione di De Ketelaere, la dirigenza rossonera vorrebbe acquistare un altro calciatore di maggiore esperienza che possa agire sulla trequarti ed essere decisivo negli ultimi trenta metri.

Maldini e Massara avrebbero per questo riallacciato i contatti con il Chelsea per Hakim Ziyech, fantasista marocchino che era stato accostato al Diavolo nella precedente sessione di mercato.

I Blues chiedevano 30 milioni di euro in estate, ma la situazione sembrerebbe cambiata. Visto il probabile arrivo di Nkunku dal Lispia a gennaio, il club inglese potrebbe cedere Ziyech in prestito per poi cederlo definitivamente in estate, con il Milan che resta molto interessato all'ex Ajax.

Oltre ai possibili acquisti, la società rossonera lavora anche sul fronte cessioni a titolo temporaneo di alcuni giovani. Si leggerebbe in quest'ottica la possibile cessione in prestito di Marko Lazetic al Genoa. Il giovane attaccante potrebbe così giocare con continuità e ritagliarsi uno spazio importante in Serie B. Anche Matteo Gabbia potrebbe salutare Milano: la Sampdoria sarebbe molto interessata alle sue prestazioni.