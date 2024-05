Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano si sente alla fine di un ciclo nell'Arsenal ed è pronto a chiedere la cessione e ha tanti estimatori, soprattutto in Italia. Tutte le big, infatti, sarebbero pronte a sondare il terreno per il giocatore, che rappresenta una ghiotta occasione. C'è l'Inter, che vorrebbe completare il reparto avanzato con un innesto di alto livello, oltre a Lautaro, Thuram e Taremi. Ma ci sono anche la Juventus, a prescindere dalla permanenza di Vlahovic, il Milan, che cerca un grande numero 9, e il Napoli, che dovrà sostituire Victor Osimhen, praticamente certo della cessione.

Il tentativo del Milan

Il Milan risulta essere tra le società interessate a Gabriel Jesus in vista della prossima sessione di mercato. I rossoneri perderanno Olivier Giroud, che è in scadenza di contratto e ha deciso di accettare la proposta proveniente dalla MLS. Inoltre bisognerà vedere se sarà esercita l'opzione di rinnovo per un altro anno di Luka Jovic, che comunque ha lasciato qualche incognita.

L'obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, ma l'olandese piace in Italia e in Premier League, e ha una valutazione da almeno 60 milioni di euro fatta dal Bologna. Proprio per questo motivo i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero sondato il terreno anche per l'attaccante brasiliano, che è in uscita dall'Arsenal.

Acquistato dal Manchester City per 50 milioni di euro nell'estate 2022, i Gunners potrebbero lasciarlo partire anche per un'offerta intorno ai 40 milioni di euro più bonus. Cifra che il Milan ha messo in preventivo per rinforzare l'attacco.

L'idea dell'Inter su Gabriel Jesus

Anche l'Inter potrebbe pensare a Gabriel Jesus qualora se ne presentasse la possibilità.

I nerazzurri avevano pensato a lui già nell'estate del 2016, quando si insediò Suning, ma il Manchester City bruciò la concorrenza e a quel punto il club meneghino dovette virare su Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol. Il club meneghino potrebbe arrivare a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro, bonus inclusi, ma solamente se dovesse essere ceduto Marcus Thuram.

Altrimenti si andrà su Albert Gudmundsson, che potrebbe arrivare con una formula diversa, prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Proposta della Juventus

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo importante in attacco e sarebbe a sondare il terreno qualora se ne presentasse la possibilità. Tra l'altro i bianconeri avrebbero una carta da giocarsi per trovare un'intesa di massima con l'Arsenal per Gabriel Jesus. I due club, infatti, potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con Dusan Vlahovic, valutando entrambi i cartellini tra i 50 e i 60 milioni di euro. In questo modo la Juve risolverebbe anche il nodo relativo al rinnovo di contratto del centravanti serbo.

Occasione Napoli

Gli azzurri potrebbero cedere Victor Osimhen ma chissà che del centravanti nigeriano non si possa discutere proprio con l'Arsenal, che in passato ha già chiesto informazioni.

Qualora fosse imbastita una trattativa, i partenopei potrebbero approfittarne chiedendo in cambio il cartellino di Gabriel Jesus, oltre ad un conguaglio economico tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Così il club di De Laurentiis avrebbe la forza economica per rinforzare la rosa anche negli altri reparti.