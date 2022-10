La Juventus ha vinto un match anche contro il Maccabi Haifa, un successo importante per classifica del girone di Champions League ma anche per dare continuità ai risultati. La squadra di Allegri ha segnato 3 gol contro gli israeliani, subendone uno, nel match di campionato contro il Bologna invece il risultato è stato di 3 a 0. Buona la prestazione per gran parte dei giocatori, soprattutto di Di Maria che ha servito tre assist per i gol di Vlahovic e i due di Rabiot. In difesa Allegri si è affidato a Bremer e Danilo centrali, come terzino invece Cuadrado ha giocato sulla destra e De Sciglio sulla sinistra.

Il terzino italiano però è dovuto uscire fra il primo e il secondo tempo per un infortunio muscolare, sostituito da Alex Sandro. Il brasiliano è sembrato in crescita evidente dal punto di vista tecnico ed fisico. Diversa invece è la situazione per Mattia De Sciglio, gli accertamenti a cui si è sottoposto il giorno dopo il match hanno confermato un problema muscolare. Il bollettino pubblicato dalla Juventus dice: ' Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi'.

Il giocatore De Sciglio ha subito una lesione muscolare: potrebbe rientrare a gennaio

Questo significa che potrebbe anche ritornare nel 2023, considerando la pausa per il mondiale. L'ultimo match della Juventus della prima parte della stagione sarà contro la Lazio ed è prevista il 13 novembre. Se De Sciglio potrebbe rientrare ad inizio 2023, diversa è la situazione fisica di Pogba e Chiesa. Il primo ha ripreso a correre, il secondo ad allenarsi parzialmente con i compagni.

Chiesa potrebbe rientrare contro il Benfica, Pogba contro l'Inter

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino il centrocampista francese Pogba potrebbe rientrare nel match contro l'Inter previsto ad inizio novembre. Il centrocampista italiano Chiesa invece potrebbe essere convocato per il match di Champions League con il Benfica, decisivo per la qualificazione della Juventus agli ottavi di finale in caso di vittoria dei bianconeri contro il Maccabi Haifa. A proposito di rientri sconterà l'ultima giornata di squalifica in campionato Di Maria contro il Milan. L'argentino ha giocato contro il Maccabi Haifa in Champions League, ritornerà disponibile anche per il campionato nel match contro il Torino previsto sabato 15 ottobre.