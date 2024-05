L'Inter sarà una protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri faranno tanto sia in entrata ma anche in uscita visto che bisognerà dare un'occhiata ovviamente al bilancio per sistemare i conti, con l'obiettivo di arrivare all'attivo nell'arco di un paio di anni. E tra i calciatori ambiti in Premier League e, soprattutto, in casa Paris Saint Germain c'è Marcus Thuram, che era stato seguito dai parigini anche la scorsa estate prima di approdare a parametro zero a Milano dopo essere andato in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

Intanto uno dei giocatori che potrebbe infiammare il mercato in estate è Federico Chiesa, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la Juventus. E proprio per questo motivo i bianconeri sarebbero pronti a cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successo. Su di lui avrebbero messo gli occhi due club di Serie A, la Roma e il Milan.

L'Inter fissa il prezzo di Thuram

L'Inter vorrebbe confermare in blocco il gruppo squadra che ha scritto la storia vincendo il ventesimo scudetto che ha portato la leggendaria seconda stella sulla maglia nerazzurra a partire dal prossimo anno. In caso di offerte fuori mercato, però, sarà obbligatorio prenderle in considerazione, almeno per determinati elementi.

E se i vari Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sembrano rappresentare la spina dorsale e per questo ritenuti incedibili, lo stesso non si può dire di Marcus Thuram.

Il francese, arrivato a parametro zero un anno fa dopo essere andato in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, porterebbe una plusvalenza piena, un po' come successo con André Onana lo scorso anno.

Il Paris Saint Germain è pronto a fare un tentativo dopo averci provato un anno prima senza successo. Per convincere l'Inter, comunque, servirà almeno un'offerta da 80 milioni di euro, che quindi si avvicina alla clausola rescissoria da 90 milioni di euro.

Le mosse in entrata dei nerazzurri in caso di cessione del francese

Con l'eventuale cessione di Thuram ovviamente l'Inter si ritroverebbe a dover rivoluzionare il proprio reparto avanzato, con Lautaro Martinez unico sicuro di restare a Milano.

Ma senza il francese i nerazzurri potrebbero andare su due innesti comunque importanti come Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee. L'islandese è valutato 35 milioni di euro, mentre l'olandese sarà ceduto dal Bologna solo dinanzi ad offerte da almeno 60 milioni di euro. E con l'eventuale ricavato dalla cessione di Thuram il doppio colpo sarebbe tutt'altro che da escludere. Anche tenendo conto del fatto che ci sono giovani talenti che potrebbero essere sacrificati per fare cassa come Valentin Carboni, Mattia Zanotti, Martin Satriano, Gaetano Oristanio e Sebastiano Esposito.

Milan su Chiesa

La Juventus potrebbe cedere Federico Chiesa tra qualche mese, soprattutto se non arriverà l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025.

Sull'attaccante ci sono due club di Serie A, la Roma, di cui si parla da qualche settimana, e pure il Milan.

La valutazione del classe 1997 difficilmente sarà superiore ai 30 milioni di euro visto il rischio di perderlo a parametro zero solo un anno dopo. Entrambe le società hanno una contropartita tecnica da poter inserire nell'affare per abbassare l'esborso economico. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Pierre Kalulu, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e accostato alla Juve anche un anno fa.