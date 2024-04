"Antonio Conte vuole sempre ritornare alla Juventus : nessun cambiamento da ottobre. I bianconeri- che non hanno ancora un'intesa con nessun allenatore per la prossima stagione - stanno valutando sempre più la sua posizione, come detto. Milan e Napoli non sono opzioni concrete per il suo futuro". Questo il post pubblicato da Rudy Galetti sul suo profilo X. L'esperto di mercato ha quindi sottolineato come il tecnico pugliese non abbia ancora deciso il suo futuro professionale, allo stesso tempo non valuterebbe Milan e Napoli come possibilità concrete per il futuro.

Indiscrezione di mercato che si scontra contro quelle che danno per certo l'ingaggio da parte della Juventus di Thiago Motta, in scadenza di contratto con il Bologna. In un post pubblicato su X nella giornata di ieri Galetti aveva sottolineato come l'italo-brasiliano non abbia ancora deciso se rimanere o lasciare il Bologna la prossima stagione.

La Juventus starebbe valutando la posizione di Conte per la panchina della prossima stagione

Secondo l'esperto di mercato Rudy Galetti la Juventus potrebbe ripartire per la prossima stagione da Antonio Conte. Il tecnico pugliese vorrebbe ritornare a Torino, al momento però la società bianconera non ancora raggiunto nessun intesa con altri allenatori e potrebbe valutare la possibilità di ingaggiarlo.

L'allenatore pugliese è attualmente senza panchina, ha infatti rescisso il contratto con il Tottenham oramai un anno fa ed è pronto a rilanciarsi nel campionato italiano, a maggior ragione nella Juventus, anche in considerazione del fatto che con la famiglia vive a Torino.

Il tweet di Galetti su Thiago Motta

Nella giornata del 29 aprile l'esperto di mercato Rudy Galetti aveva scritto: "Thiago Motta deve ancora decidere il suo futuro: ad oggi non c'è intesa con nessuna società.

Thiago si incontrerà#Bologna nelle prossime settimane per discutere nel dettaglio il progetto in caso di qualificazione alla Champions League. Il presidente Saputo spera di convincerlo a restare promettendogli una rosa competitiva".

Michele Criscitiello sul futuro professionale di Conte

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.it ha parlato del futuro professionale di Antonio Conte: "Il sogno di tutti è Antonio Conte.

Al Milan vuole andare e lo farebbe anche a piedi. Per vincere, subito. Ha studiato in questi mesi il Milan e un gancio comune ha proposto l’incontro già tre mesi fa tra Furlani e Conte".

Il tecnico pugliese secondo Criscitiello valuterebbe anche un'esperienza professionale al Milan anche se si parla di Thiago Motta come possibile successore sulla panchina del Milan di Stefano Pioli.