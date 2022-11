La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà migliorare una rosa che giocherà tre competizioni importanti come il campionato, la Coppa Italia e l'Europa League. La prima parte della stagione ha dimostrato come sia importante avere una rosa lunga quando si gioca ogni tre giorni, per questo alcuni rinforzi potrebbero riguardare la difesa anche in previsione di match in cui Allegri potrebbe affidarsi alla difesa a tre. Per questo serve un centrale di sinistra, che possa eventualmente dare un'alternativa di qualità ad Alex Sandro, che Allegri sta schierando in quel ruolo dopo le problematiche del brasiliano nel ruolo di terzino sinistro.

Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Evan N'Dicka, francese in scadenza di contratto a giugno e che con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera già a gennaio. Il giocatore piace anche al Paris Saint Germain ma il francese potrebbe gradire un'esperienza professionale a Torino. La prima parte di stagione ha mostrato anche l'esigenza di avere un'alternativa a Juan Cuadrado, che è stato uno dei giocatori più impiegati a causa degli infortuni muscolari che hanno riguardato Mattia De Sciglio. Per questo la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un terzino destro, sono due i giocatori che piacciono perché potrebbero arrivare in prestito.

Parliamo di Rick Karsdorp della Roma e Alvaro Odriozola del Real Madrid, che la società spagnola lascerebbe partire anche in prestito gratuito con il solo pagamento dell'ingaggio per 6 mesi di circa 1,5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di un terzino sinistro anche in previsione della partenza di Alex Sandro, che difficilmente prolungherà il contratto in scadenza a giugno. Fra i giocatori per la fascia sinistra difensiva piace molto Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Si valutano altri nomi, su tutti Bensebaini. L'eventuale arrivo dell'algerino però dipenderà dalla cessione di un giocatore extracomunitario, che potrebbe essere il centrocampista americano McKennie.