Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti del Milan. L'attaccante rossonero finora ha siglato sei reti in 14 presenze in campionato, alle quali si aggiunge una marcatura in Champions League.

Il portoghese sarà impegnato con la sua nazionale ai mondiali in Qatar. Nel frattempo, si starebbe cominciando a discutere del rinnovo di contratto con il Milan, in scadenza nel giugno del 2024. Sembra che tra i club interessati a Leao ci siano Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Il padre del 23enne lusitano ha comunque chiarito che, in questa fase, si sta discutendo esclusivamente con il Milan, anche perché Leao vorrebbe restare a giocare in Italia.

Antonio Leao: 'È cresciuto, ha imparato e oggi è al mondiale'

Antonio Leao, padre dell'attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista alla testata portoghese Record, nella quale ha parlato del futuro del figlio ma anche della sua partecipazione ai mondiali in Qatar.

Innanzitutto ha voluto ricordare il percorso fatto fin qui da Rafael Leao, sottolineando che, visti i risultati raggiunti finora, ne è valsa la pena. L'atleta portoghese è cresciuto molto in quest'ultimo periodo, dunque ha meritato la convocazione al campionato del mondo con il Portogallo.

Inoltre, il padre di Leao ha sottolineato che è stato necessario per il figlio lasciare il Portogallo, perché ciò gli ha permesso di maturare calcisticamente.

D'altronde, proprio il percorso di crescita costante delle ultime stagioni gli ha consentito di essere in Qatar.

La questione del rinnovo con il Milan

Antonio Leao ha poi affrontato il tema del rinnovo di contratto del figlio Rafael con il Milan. "Stiamo trattando perché Rafael Leao ha un contratto che scade nel 2024", ha dichiarato, aggiungendo che le parti si stanno già confrontanto su vari aspetti.

Inoltre ha toccato l'argomento del contenzioso con lo Sporting Lisbona, in merito al quale pare che il calciatore debba versare circa 20 milioni di euro alla società lusitana, anche se i legali sono ancora al lavoro per trovare un compromesso.

Il padre di Leao ha poi spiegato che il figlio adora essere in Italia e che ha una predilezione per gli italiani: "Quella che i portoghesi non hanno per lui".

Ha ricordato che al termine dello scorso campionato l'attaccante del Milan ha vinto il premio come miglior calciatore della Serie A proprio perché: "È il migliore".

Il Milan vuole chiudere al più presto

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, e Frederic Massara, direttore sportivo, vorrebbero chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao.

La volontà del calciatore portoghese sarebbe quella di restare in Italia, ma occorre trovare la quadra in merito all'ingaggio. La richiesta del giocatore sarebbe intorno ai 7 milioni di euro all'anno, mentre il Milan non vorrebbe superare i 5 milioni e mezzo.