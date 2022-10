Siamo ancora nel mese di ottobre, ma la Juventus sta già pensando al Calciomercato di riparazione di gennaio, nel quale potrebbero arrivare in bianconero un terzino mancino e un centrale di difesa. A tal riguardo piacerebbero Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, entrambi in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero quindi essere acquistati a prezzo "vantaggioso" a gennaio.

Rimanendo in tema di giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, come centrale di difesa piacerebbe ai bianconeri Evan N'Dicka. Il francese è comunque solo uno dei giocatori seguiti per rinforzare il ruolo di centrale.

Si valuta anche un altro giocatore vicino alla scadenza, ossia Igor, giocatore della Fiorentina. Inoltre piacerebbero alla società piemontese anche Benoit Badiashile del Monaco, Josko Gvardiol del Lipsia e Gabriel dell'Arsenal.

Il mercato della Juventus a centrocampo

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero nel calciomercato estivo anche per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Ci sono infatti diversi giocatori che piacciono alla società bianconera e che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano i nomi di Youri Tielemans, Ilkay Gundogan, N'Golo Kanté.

Mentre invece ha recentemente prolungato la propria intesa contrattuale con l'Aston Villa Douglas Luiz, ossia un altro giocatore che piaceva come possibile rinforzo di centrocampo alla società bianconera.