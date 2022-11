La Juventus nell'estate 2023 potrebbe lasciar partire diversi giocatori, non solo quelli in scadenza di contratto a fine giugno (Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot), anche elementi come McKennie, Rugani, De Sciglio e Szczesny.

Il portiere polacco va in scadenza di contratto con la "Vecchia Signora" a giugno 2024 e ci sarebbero diverse società inglesi che potrebbero fare un'offerta alla Juventus per il giocatore, valutato circa 20 milioni di euro. Come sostituti piacerebbero Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi, ma arrivano anche indiscrezioni su un presunto interesse per Gianluigi Donnarumma, che però difficilmente lascerà già a giugno il Paris Saint-Germain.

Potrebbe farlo magari in futuro, quando il contratto con la società francese sarà vicino alla scadenza .

La Juventus starebbe lavorando al dopo Szczesny: piacerebbe anche Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi giocatori per l'eventuale futura sostituzione di Szczesny, che o nell'estate 2023 o in quella del 2024 potrebbe lasciare Torino.

Fra i portieri graditi dalla società bianconera ci sarebbe Gianluigi Donnarumma, arrivato nel Paris Saint Germain nel 2021 a parametro zero. Pare difficile che l'estremo difensore della nazionale decida di lasciare la società francese nel prossimo giugno, mentre potrebbe farlo nell'estate 2024, ovvero proprio quando il contratto di Szczesny con la Juventus andrà in scadenza.

Non è però da scartare la possibilità che il portiere polacco lasci Torino già a giugno 2023, in tal caso la Juventus potrebbe acquistare uno fra Vicario e Carnesecchi: attualmente rispettivamente all'Empoli e alla Cremonese (in prestito dall'Atalanta). Occorre ricorda che comunque dà garanzie di affidabilità anche l'attuale secondo portiere bianconero, Mattia Perin, che in questo inizio di stagione ogni volta che è stato schierato ha dimostrato di essere in grado di fare il titolare.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato importante anche a gennaio, quando potrebbe arrivare un centrale di difesa oltre che un terzino, soprattutto se fosse confermata la partenza di Alex Sandro a giugno. I giocatori seguiti dalla società bianconera sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno: uno di essi potrebbe quindi arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio.