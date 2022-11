Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions ritorna la Serie A e per gli uomini di Pioli si prospetta un sabato sera importante, che li vedrà impegnati a San Siro contro lo Spezia di mister Gotti alle ore 20.45. Il Milan dovrà approfittare di un turno di campionato molto favorevole, con le prime della classe che si affronteranno in una serie di scontri diretti. La partita sarà visibile su in tv su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) ed in streaming su DAZN.

Il tecnico rossonero è pronto a schierare la migliore formazione possibile, anche in termini di condizione fisica e considerando il forcing di 3 partite in 7 giorni che il Diavolo ha iniziato contro il Salisburgo.

A San Siro arriva lo Spezia

Il Milan è pronto a ospitare la squadra ligure e i tifosi, come sempre, riempiranno lo stadio in ogni sua parte, sostenendo il club rossonero. Nel frattempo, a Milanello, gli uomini di mister Pioli sono impegnati nella preparazione della partita e proprio il tecnico rossonero sta osservando i giocatori migliori da poter schierare nella gara di sabato sera. Dalle ultime notizie pare che alcuni giocatori titolari saranno lasciati a riposo, anche in vista del prossimo turno infrasettimanale: in campo, infatti, si dovrebbe vedere Aster Vranckx, che dopo sporadiche apparizioni a partita in corso avrà l’occasione di mettersi in mostra nella sua prima partita da titolare.

Il centrocampista belga classe 2002 si è dimostrato il più pronto in questa parte di stagione e potrebbe prendere il posto di De Ketelaere, con il quale sarà in ballottaggio per un posto da trequartista nella gara contro lo Spezia. Vranckx, arrivato in prestito dal Wolfsburg, è intenzionato a sfruttare ogni minuto concesso per convincere la dirigenza rossonera a riscattarlo dal club tedesco e continuare la sua avventura con la maglia rossonera, cosa che proverà sicuramente a fare proprio nella gara contro lo Spezia.

Pioli pensa ad un forte turnover

Non c’è solo Vranckx nella testa di mister Pioli, che potrebbe decidere di far rifiatare più di un titolare, mettendo in campo forze fresche, come Adli e Thiaw. Il tecnico rossonero, infatti, sta monitorando la condizione di tutti gli uomini più impiegati in questo momento e potrebbe concedere qualche minuto di riposo a Tomori e Tonali rimpiazzati eventualmente da Thiaw e Adli.

Nel corso della stagione potranno essere utili alla causa del Milan tutti i suoi elementi, anche se Pioli non è ancora pienamente convinto della tenuta atletica delle seconde linee né del loro ruolo ideale. Per questo motivo la formazione che scenderà in campo sabato sera contro lo Spezia sarà decisa all’ultimo momento da mister Pioli, che, se non sarà convinto di mettere in campo le seconde linee, sarà costretto a schierare la formazione tipo per portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Vranckx, Leao; Giroud. All. Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti.