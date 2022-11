Domenica 6 novembre, nella 13^ giornata di campionato, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, sfideranno Juventus e Inter.

Questa sfida potrebbe essere per i nerazzurri anche una possibilità di valutare da vicino un giocatore che potrebbe rappresentare un rinforzo per il mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la società milanese starebbe valutando l'acquisto di un difensore mancino che possa giocare da laterale a tutta fascia nel 3-5-2 e anche da centrale di sinistra. In tal senso, uno dei giocatori graditi dall'Inter sarebbe Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e che quindi potrebbe lasciare Torino a prezzo vantaggioso a gennaio.

Il brasiliano sarebbe valutato circa 5 milioni di euro, il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio che attualmente percepisce il giocatore da circa 6 milioni di euro a stagione. Uno stipendio che difficilmente l'Inter vorrà garantirgli.

Alex Sandro potrebbe eventualmente valutare una diminuzione dell'ingaggio se la società milanese dovesse offrirgli un'intesa contrattuale per diverse stagioni.

In casa Juve l'eventuale partenza di Alex Sandro agevolerebbe a gennaio l'arrivo di un terzino e di un centrale di sinistra. A tal riguardo i preferiti sono Alejandro Grimaldo e Evan N'Dicka, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Il primo è valutato circa 10 milioni di euro, il secondo potrebbe approdare a Torino per circa 7 milioni di euro.

Il mercato dei parametri zero della Juve

La Juventus se non dovesse cedere Alex Sandro a gennaio rischierebbe di perderlo a parametro zero a fine giugno, essendo in scadenza di contratto.

Oltre al brasiliano ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera: Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi l'unico che potrebbe prolungare la propria intesa contrattuale pare essere il francese, anche se molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del giocatore.